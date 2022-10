Hablando de negocios

14 Clubes deportivos de futbol que integran la Liga Mx alcanzan un valor de 1,906.1 millones de dólares (MDD), esta cifra comprende tres aspectos, el valor de la plantilla, el valor de la marca y el valor del estadio, el Club Santos Laguna ocupa el cuarto lugar, representando el 9.4 por ciento del valor total, que en términos absolutos son 180.1 MDD, es decir la firma deportiva lagunera se localiza dentro de los primeros cuatro lugares.

La firma deportiva con el más alto valor son las Chivas del Guadalajara con el 17.2 por ciento del total, seguido de los Rayados de Monterrey con el 16 por ciento y en la tercera posición se encuentran el América con el 12 por ciento.

En Contraste las franquicias con el menor peso en el total monetario son el Puebla con el 2.1 por ciento, el Juárez con el 2.9 por ciento y el Pachuca con el 3 por ciento.

El valor de los demás clubes se localiza dentro de los rangos 8.2 por ciento y el 3.3 por ciento, de esta forma están presentes los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México con el límite superior de 8.2 por ciento, el Toluca con el 7 por ciento, el Tijuana con el 5.4 por ciento y Tigres con el 5.3 por ciento.

Los equipos localizados en el límite inferior de este rango establecido de los equipos intermedios de este conjunto son el Atlas con 3.3 por ciento, el León con el 4 por ciento y el Cruz Azul con el 4.3 por ciento.

En síntesis los equipos deportivos muestran valores desiguales acentuados, lo que puede influir en el desempeño deportivo, en el caso particular del Santos Laguna se ubica en dentro de las primeras cuatro firmas, lo que lo coloca en una excelente posición y por ende con las condiciones para buen desempeño.

México y en consecuencia también la Región Lagunera se ha convertido en el mercado más importante para la industria del videojuego en Latinoamérica con un ingreso de 1.73 billones de dólares en 2021.

Los videojuegos son parte de la cultura del ocio, muy influenciado por las tendencias americanas, los ingresos generados por esta industria han pasado de 0.84 billones de dólares en 2009 a 1.73 billones de dólares en 2021.

En el país la venta de accesorios aumento un 95 por ciento en 2020 con respecto a 2019, seguido por la venta de videoconsolas con un incremento interanual del 33.3 por ciento y de la venta de software con el 24.1 interanual.

Microsoft es la empresa que lidera el mercado con Xbox One, acaparando 28.9 por ciento de la cuota de mercado, seguido por Sony con su PlayStation 23.4 por ciento. Nitendo y su Nitendo Switch con 18.9 por ciento.

En lo que refiere al número de jugadores y jugadoras en 2019 se registraron 72.6 millones y un 18 por ciento empezó a jugar durante la pandemia y un 30 por ciento incrementaron la frecuencia de juego.

En los gustos y preferencias podemos apreciar que los juegos de batalla, lucha y wrestling (lucha libre) son los más jugados 45 por ciento, por delante de los de carreras que comprende el 35 por ciento, de estrategia el 28 por ciento, los de deporte el 28 por ciento, los de aventura y los roles playing 28 por ciento.

Por segmento de edad son los y las jóvenes quienes más juegan el 49 por ciento de 18 a 24 años, seguido por los grupos de entre 25 y 34 años el 40 por ciento, de 35 a 44 años el 38 por ciento y de 45 a 50 años al 35 por ciento.

Según una encuesta el 87 por ciento de los y las encuestadas, los e sport son una de las actividades profesionales para cualquier género, aunque solo el 23 de las mujeres participan en estos eventos. Esto se debe a que el 35.75 por ciento afirma que la oferta de estos videojuegos son los que más les gustan a las mujeres.

La Secretaria de Energía aún no ha creado la empresa que se encargará de la explotación y comercialización del litio, un metal clave para la producción de baterías eléctricos y semiconductores. No hay un nombre oficial aunque se han promocionado dos, Agencia Mexicana de Litio (AMLITIO) y Litio Mexicano (LITOMEX).

Uno de los primeros clientes es la industria automotriz, ya que litio es un insumo atractivo para fortalecer la industria o las plantas de la industria automotriz que se instalen en México.

La idea es que el insumo esté a disposición de la industria automotriz que este fabricando automóviles y autopartes en México y que el país siga siendo atractivo para que nuevas plantas de instalen en el país.

Está pendiente resolver las características que tendrán la nueva paraestatal y también la situación de algunas empresas que ya están trabajando el litio.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Norteamérica tiene 16.8 por ciento de la producción automotriz a nivel mundial y México es el séptimo productor a nivel mundial de automóviles y el quinto exportador a nivel mundial, gracias a los más de 40 tratados de libre comercio que tiene el país y que le permiten ser punto de inversión extranjera, actualmente el país cuenta con 37 plantas ubicadas en 12 estados de la República Mexicana.

Dentro del sistema financiero mexicano existen instituciones que no son bancos; esto porque no pueden realizar actividades propias de la banca y crédito de la manera como lo establece la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, forman parte de dicho sistema, ya que ofrecen servicios y productos financieros no bancarios, por lo que se les conoce como intermediario financiero no bancario, de los cuáles operan algunas figuras (uniones de crédito, arrendadoras, entre otras) en Región Lagunera.

Este sector (intermediario financiero no bancario) no ha tenido mayor relevancia, ya que en los últimos 20 años ha representado en promedio el 6 por ciento del financiamiento otorgado en el país al sector privado, mientras que por otro lado la banca comercial ha provisto, también en promedio, el 60 por ciento de los flujos de financiamiento que internamente se han otorgado.

Con todo, dichas instituciones inclusive han trascendido a los mercados internacionales de capital al ubicarse como una opción de financiamiento para un importante número de empresas mexicana -sobre todo las Pymes - que usualmente no logran acceder a la banca comercial. Pero efecto de la crisis sanitaria por el Covid 19 la cartera de los intermediarios financieros no bancarios registró a mediados de 2020, su mayor contracción en 11 años (-24 por ciento).

Aunque dicha cartera se ha venido recuperando, recientemente la atención se ha colocado sobre este tipo de intermediarios, lo que permite concluir que no todo el sistema financiero se encuentra sólido.

Telmex -con fuerte presencia de mercado en La Laguna- la filial de telefonía e internet fijo de América Móvil, selló una alianza con la firma Oracle para ofrecer servicios de infraestructura en la nube (Cloud) en México. Telmex dijo que el centro de datos Triara se convertirá en el socio anfitrión de la segunda región planificada de Oracle Cloud en México, después de la región Querétaro. La empresa dijo que el servicio Oracle Cloud Infraestructura (OCI) permitirá a los clientes modernizar sus aplicaciones, innovar con datos y analítica, y manejar sus propios centros de datos correspondientes.

H&M -con presencia en la Región Lagunera en el complejo comercial Galerías- es una cadena de modo sueca Hannes and Mauritz presentó un beneficio neto de 4.430 millones de coronas (406 millones de euros) en los nueve primeros meses de su año fiscal (diciembre-agosto), un 30 por ciento menos interanual.

La caída en las ganancias obedece al cierre de su negocio en Rusia por la intervención militar en Ucrania, que le costó 2.104 millones de coronas suecas (193 millones de euros), y a factores como el aumento del precio de las materias primas, los fletes, la energía y los costos de entrega. El beneficio operativo cayó un 29 por ciento hasta 6.348 millones (582 millones de euros) Las ventas netas ascendieron a 161.120 millones (14.767 millones de euros), un 8 por ciento más en divisas locales y un 13 por ciento más en coronas suecas.

WhatsApp ha empezado a implementar los enlaces de llamada, una nueva herramienta con lo que la compañía busca facilitar el iniciar y unirse a una llamada, con un solo toque. La nueva herramienta aparece en la parte superior de la pestaña "Llamadas" de la aplicación de mensajería. Esto permite al usuario crear enlaces tanto para llamadas de audio como de video, y compartirlo con sus familiares y amigos en los chats el despliegue de esta novedad comenzara esta misma semana. La compañía apunta que para su uso es necesario tener instalada la última actualización.