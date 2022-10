Hablando de negocios

El Grupo Modelo con fuerte presencia en la Región Lagunera proyecta para el 2023 expandir su filar Modelorama en un 47 por ciento del territorio nacional, lo que implica una suma de crecimiento de 17 por ciento, ya que en la actualidad mantiene presencia en el 30 por ciento del país.

La firma ha innovado fuerte y precisamente una de esas innovaciones tiene que ver con su plataforma de ventas digital y que hoy representa el mayor porcentaje de su canal tradicional: Bees

De ser un plan de cinco años esta plataforma de ventas tuvo un desarrollo acelerado durante la pandemia, a fin de combatir las restricciones físicas que la emergencia sanitaria impuso.

La digitalización de las tienditas ha hecho que actualmente el 90 por ciento de las transacciones de Grupo Modelo provengan de Bees, con alrededor de 200 mil clientes registrados en du plataforma quienes a diario visitan su app unas 89 mil veces en promedio, los changarritos y las tienditas son digitales casi todas.

A Bees se le suma Bees Pay, la cual es una plataforma crediticia que permite a los tenderos ampliar su canal de ventas a través de recepción de pagos, como la recarga de tiempo aire para diversas telefónicas móviles.

Pero la visión va más allá. El objetivo es ampliar este canal a fin de que, en el futuro, el cobro de otros servicios como el agua o el gas, incluso la recepción de remesas sea posible en cualquier changarrito.

La competencia del Grupo Modelo ya no proviene mayoritariamente de otros productores de cerveza sino de las plataformas como Amazon o Mercado Libre que ofrecen multiservicios a los consumidores.

El desarrollo de sus plataformas Bees y Bees Pay ha abierto las puertas a que clientes y consumidores tengan mayor acceso a sus productos y que acciones como pagar el recibo de luz o recargar con tiempo aire su móvil sea tan cómodo como ir a la tienda de la esquina.

La necesidad de tener bien digitalizado al consumidor de cerveza es el próximo paso del Grupo Modelo, por lo que ya prepara la ampliación de Modelorama Now, servicio de reparto de cerveza fría en 45 minutos aprovechando sus canales de última milla, Modelorama.

Esta red de servicios se vio fortalecida con inversiones durante la pandemia, a tal grado que hoy cuentan con 10 mil sucursales alrededor del país y serán un importante punto para el desarrollo de la plataforma de reparto en línea, Modelorama es hoy la más grande estructura de reparto de cerveza a domicilio, y con la ampliación de estos establecimientos se fortalecerá aún más.

El Grupo Modelo tiene una gran identificación con México ya que el 80 por ciento de los insumos utilizados para la producción de cerveza son de México, igualmente el 60 por ciento de las latas y vidrio que ocupa la compañía son hechas en nuestro territorio.

**********************************

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA= proyectaba el arribo de unas 50 compañías, pero no solo no han llegado nuevas emisoras, se están saliendo, algunos ejemplos son el Grupo LALA y Bachoco.

Tener pocas empresas en bolsa desincentiva a los inversionistas por entrar al mercado local y la escasez de inversionistas resta el interés de las empresas para salir a bolsa, el bajo nivel de participantes en el lado de la oferta y la demanda evita la eficiencia en la formación de precios. Esto ha impactado la valuación de las empresas enlistadas porque encuentran ventajas relativas salir del mercado.

No se trata solo de la valuación de las empresas sino del mercado en general, el principal índice del mercado S&P/BMV IPC anotó un máximo histórico de 56,609.54 puntos en abril, la valuación estaba por debajo de lo registrado en 2013 -en dólares considerando la depreciación que ha sufrido la moneda, eso ha sido un freno para que tengamos nuevas colocaciones.

Uno de los problemas es la base de inversionistas. En dos años el volumen de cuentas en casa de bolsa se multiplicó 10.3 veces a 3.1 millones; pero el valor aun es pequeño pues el 99 por ciento de las cuentas son de menos de 15 millones de pesos. Tres millones no es nada si lo vemos con mercados desarrollados, como en Estados Unidos, donde más del 60 por ciento de la población adulta invierte directamente en Bolsa en México solo es el 3.4 por ciento de la población.

Hay mucho por hacer y deben hacerlo todos los participantes del mercado, se deben reducir los costos para las empresas interesadas en listarse, ampliar las opciones de participación de inversionistas institucionales, incluir nuevos tipos de inversionistas, incorporar un beneficio fiscal y mejorar las áreas de oportunidad que hay en materia regulatoria para hacer más accesible el mercado a pequeñas y medianas empresas.

Ser más flexibles en algunos aspectos del marco regulatorio y no tardar tanto en dar autorizaciones para la colocación de valores. Las autoridades alistan un paquete de cambios legislativos que contribuirán a destrabar pendientes. La meta es que esta agenda se discuta en el congreso desde el mes de septiembre.

La competencia más fuerte es con los mercados desarrollados en particular Estados Unidos. Tan solo el año pasado las empresas mexicanas colocaron tres veces más deuda en el exterior que en el país.

Uno de los caminos que se exploran es el listado doble, donde una empresa mexicana pueda listarse en dos mercados ofreciendo sus acciones de manera simultánea en la misma oferta pública inicial.

***************************************

Lo más grave de la inflación en primer lugar es que disminuye el poder adquisitivo de los hogares, y están comprando menos. Esto tiene una repercusión en el nivel del bienestar de la población, pega al desarrollo económico de México, en segundo lugar, tener una alta inflación distorsiona la asignación de recursos, por lo tanto, la economía está por debajo de su nivel de eficiencia óptima, en tercer lugar, algunos precios suben a una velocidad diferentes que otros y eso dificulta la planeación de las empresas para llevar a cabo sus inversiones, por lo tanto, tiene una repercusión negativa sobre la inversión.

El primer instrumento para combatir la inflación es la política monetaria. Debe ser consistente con el panorama inflacionario, tener una postura restrictiva para contener las especulativas y tratar de contener la inflación, la política monetaria por sí sola no alcanza para resolverla, pero es lo que debe hacerse, lo segundo que ayuda es el subsidio a la gasolina, en ves de tener una inflación del 11 por ciento es de 8 por ciento, eso tampoco resuelve el problema inflacionario, sin embargo, si contribuye a contenerla.

El tercero y más importante pero fuera de nuestro alcance es la política monetaria de Estados Unidos. Gran parte de la inflación que importamos viene de allá, donde está por arriba del 9 por ciento y la Fed mantiene una postura expansiva, se necesita que siga aumentando su tasa de interés para una postura restrictiva, es una condición necesaria pero no suficiente, para que podamos observar una tendencia de la inflación a la baja en México, debe ser un esfuerzo de todos los bancos centrales y no solo de la Fed; necesitamos una postura restrictiva a nivel mundial.

Si Banxico no hubiera aumentado su tasa de referencia, hubiera dado el mensaje de que al Banco de México no le importa el fenómeno inflacionario y eso hubiera tenido como repercusión mayores expectativas de inflación, por lo que las tasas de interés a mediano y largo plazo podrían estar por arriba de lo que se ve actualmente. Después de alzas de 25; 50 y 75 puntos base, Banxico y el país esta en medio de la zona neutral, lo que necesitamos es seguir aumentando la tasa para no tener una postura neutral, sino restrictiva consistente con el panorama inflacionario.

*****************************************

Mitsubishi La firma automotriz japonesa que forman parte de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi no descarta en un futuro producir automóviles en territorio nacional. La razón México tiene una gran huella de proveedores locales, el país se puede convertir en hub de exportación, no solo para Latinoamérica, sino también para otros mercados, el paso siguiente es la localización de proveeduría para surtir a nivel global otros mercados.

Otro punto importante, indica que el mercado mexicano, que si bien no esta en los niveles que debería de estar de 1,401.5 millones de unidades, sigue siendo muy atractivo, si a eso se le añade la huella de manufactura, la proveeduría que existe, más todos los tratados de libre comercio se cuenta con elementos favorables para poder operar en México y dentro de los lugares podría ser considerado el Estado de Coahuila, entre otros como Nuevo León, Sonora, el Bajío o el Estado de México.