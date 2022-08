Hablando de negocios

Uno de nuestros analistas levantó el 29 de julio 2022, una muestra del trabajo informal del giro de alimentos y bebidas en un área geográfica de Torreón Coahuila que comprende de la Calzada Gómez Morín hasta el Bulevar Diagonal Las Fuentes y de Calzada Saltillo 400 hasta el Bulevar Pedro Rodríguez Triana.

Nuestro analista encontró lo siguiente, durante la mañana -de aproximadamente de las 8 a las 12 horas- 10 puestos informales de gorditas, seis puestos de tacos ya sea de carne de res, de puerco, barbacoa o de canasta, tres puestos de tortillones; de las 13 a las 15 horas dos puestos de mariscos y tres de comida casera, y a partir de las 19 horas se pudieron contabilizar cinco puestos de burritos, tres de tacos dorados, tres de hamburguesas y dos de tamales,

Sin considerar en el conteo a los que tienen un local y pueden dar la imagen de establecidos y sin embargo puede ser informal, además tampoco se contaron otros giros económicos porque no eran visibles ni era el objeto del conteo, pero que también existen.

En síntesis hay alrededor de 35 puestos informales de alimentos y bebidas y durante los tiempos álgidos de la pandemia esto estaba solo, no había trabajo informal, este fue golpeado y aún resiente sus efectos de la quinta ola de COVID-19.

La crisis del Covid 19, la crisis económica mundial que esto trajo consigo y el conflicto actual de Rusia y Ucrania trajeron consigo retos y oportunidades a la transformación del mercado laboral, el shock de la pandemia golpeo con dureza, las tasas de empleo disminuyeron notablemente y las de desempleo se dispararon. Es importante señalar que efectos en el mercado laboral han sido diferentes a los de las crisis anteriores, y los trabajadores informales fueron los que más sufrieron.

El ingreso mensual promedio disminuyó en 2020 de manera contundente para el trabajo informal; el número de horas trabajadas de la población empleada también bajó, se ha estimado que en nuestro país, disminuyó en cuatro.

La variación en las tasas de desempleo femenino y masculino muestra el efecto desproporcionadamente grande de la crisis en las mujeres, entre 2019 y 2021 las tasas de desempleo masculino se mantuvieron sin variaciones, en cambio el desempleo femenino subió 0.7 por ciento.

La pandemia aceleró la adopción de nuevas formas de trabajo, numerosas personas empezaron a teletrabajar durante los últimos dos años. Que las personas trabajen o no remotamente depende en gran parte del sector económico y las características individuales, incluidos el género y las habilidades. Se estima que entre 10 por ciento y el 35 por ciento de la fuerza laboral teletrabajo durante la pandemia, en el punto álgido ente el 20 por ciento y el 40 por ciento eran teletrabajadores.

Las cifras señalan que la informalidad laboral afecta en promedio al 58 por ciento de la fuerza laboral y ha sido persistente, Aunque la distribución del ingresos ha existido durante décadas la pandemia lo complicó y esto en parte por las altos niveles de informalidad.

La informalidad no solo impide el aumento de impuestos necesarios para alcanzar la consolidación, sino también inhibe la capacidad del gobierno para focalizar las transferencias sociales y luchar contra la evasión fiscal Nuestra región padece altos niveles de informalidad, la muestra indica que podrán ser miles los trabajares informales, los cuales no solo han sido los más afectados por la pandemia, sino que además no gozan de prestaciones y seguridad social, con los niveles de vacunación alcanzados, en esta última ola de contagios los efectos han sido menores, no obstante ya aprendieron a teletrabajar y tienen además abiertos sus locales.

El Grupo Modelo con fuerte presencia regional presentó su nuevo camión cien por ciento eléctrico con componentes de plástico reutilizado, y cuya manufactura se realizó completamente en México. El vehículo de cama baja, único en el mundo, combina seguridad, innovación y sustentabilidad, tiene una capacidad de carga 30 por ciento mayor que su equivalente en diésel, una batería con una vida útil de aproximadamente 10 años, y el motor hasta 20 años.

Este desarrolla abona a dos prioridades de la estrategia logística de la compañía con el medio ambiente. Los elementos reciclados hacen del camión un vehículo más liviano, mientras que la cama baja permite que el operario maniobre con mayor facilidad en cuanto acceso, carga y descarga.

Elektra con fuerte presencia en la Comarca Lagunera obtuvo cinco mil millones de pesos (244.1 millones de dólares) mediante la colocación de tres bonos con vencimiento de tres, seis y siete años en la Bolsa Institucional de la Valores. Los instrumentos representan la séptima, octava y novena emisiones de un programa de deuda por hasta 20 mil millones de pesos (976.2 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión (udis), aprobado por Electra, con el primer bono recaudó 125 millones 256 mil 812 pesos a través de la emisión de certificados bursátiles con un valor de 100 mi udis cada uno.

La fecha de vencimiento del instrumento será en julio 2029 y pagará una tasa de interés bruto anual fijo de 6.98 por ciento. Con el segundo bono recabó 524 millones 572 mil 800 pesos con vencimiento en octubre 2025, el instrumento devengará un interés variable que se calculará mediante la adición de 1.85 por ciento a la tasa de interés de referencia. El interés correspondiente al primer periodo de intereses quedó establecido en 9.88 por ciento.

Finalmente colocó un tercer bono por tres mil 350 millones 130 mil 300 pesos. El instrumento estará vigente hasta julio de 2028 y pagará una tasa fija de 11.9 por ciento. Los bonos fueron calificados por HR Ratings y Verum Calificadoras de Valores.

General Motors presentó el modelo 2024 de su camioneta Chevrolet Blazer que se será totalmente eléctrica, producida en su planta de Ramos Arizpe Coahuila. La camioneta Blazer EV estará disponible en Estados Unidos en diferentes versiones: 1LT, 2LT. RS y el primer modelo eléctrico SS de alto desempeño de Chevrolet, junto con un modelo de vehículo de persecución para servicios policiales.

Grupo Bimbo que tiene una variedad de productos, identificado plenamente por el pan de caja del mismo nombre de consumo generalizado y que además cuenta con un centro de distribución en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, aumentó sus precios a partir del 18 de julio, debido al incremento en el costo de las materias primas como el maíz y la harina de trigo, así como por el mayor gasto que enfrenta en sus operaciones de logística.

Megacable con presencia en la Región Lagunera ya que cuenta con oficinas en los municipios de Torreón, Gómez Palacio, San Pedro de las Colonias, Francisco y Madero y Matamoros del Estado de Coahuila, obtuvo siete mil millones de pesos (342.8 millones de dólares) mediante la colocación de certificados de bursátiles de largo plazo en la modalidad de vasos comunicantes en la BMV, que representa su primera participación en el mercado de deuda nacional.

Los Certificados forman parte de un programa revolvente por hasta 15 mil millones de pesos (734.54 millones de dólares) y con vigencia de cinco años, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con el primer instrumento la compañía recaudo dos mil 527.6 millones de pesos. El Bono tendrá una vigencia de cinco años y pagará un interés variable, equivalente a la tasa TIIE a 28 días más 24 puntos base.

El segundo bono con fecha de vencimiento a 10 años le permitió a la empresa recabar cuatro mil 472.4 millones de pesos. El instrumento pagará una tasa de interés fija de 9.82 por ciento. Los agentes colocadores de los certificados bursátiles fueron Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa. Y las agencias calificadoras son HR Ratings y Fitch Ratings.

Telmex la principal compañía telefónica que presta los servicios de telefonía fija y de internet en La Laguna y que cuenta con oficinas en los principales municipios de la región, instaló una mesa de negociación con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) con lo que se puso fin a la huelga de Telmex. En fecha próxima (20 días) ambas partes presentarán propuestas en la mesa de negociaciones para solucionar las demandas que dieron origen al conflicto laboral y en la que participa como mediadora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El conflicto de huelga que se presentó es la primera desde que Telmex es propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, esto indica una nueva dinámica de los conflictos obreros-patronales, con más libertad y democracia sindical.