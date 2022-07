Hablando de negocios

Ejecutivos de alta dirección de empresas consultados, hacen algunas propuestas para dinamizar y reactivar el complejo comercial Intermall Laguna.

En una visita con motivos de investigación, durante una hora (de las 17:00 a 18 horas) del jueves 21 de julio 2022 pudo contabilizarse aproximadamente 100 personas entre visitantes y empleados visibles y se registraron un importante número de locales cerrados que omitimos el número porque en algunos no había la certeza de que estuvieran dejando la plaza en forma definitiva, esto muestra que el centro comercial no ha podido despegar y consolidarse, corriendo el riesgo de que continúe la tendencia a una falta de dinamización de su vida económica.

Una de las estrategias de los altos ejecutivos consultados para impulsar dicho concepto comercial, está en traer una tienda ancla que permita una mayor afluencia de visitantes y por lo tanto de consumidores.

Se sugieren varios nombres, dentro de ellas se menciona a Cimaco, Sears, Liverpool, igualmente se comenta dentro de las opciones, pueden ser algunas de las subsidiarias de Liverpool, como Fabricas de Francia, Suburbia e incluso la Sfera. Podría replicarse en dicha plaza comercial.

Otras alternativas van más allá, al plantear transferir la administración de la Plaza Comercial Intermall Laguna a una de las firmas dedicadas a la construcción, adquisición y arrendamiento de complejos comerciales ligados a firmas de almacenes comerciales de presencia nacional y regional, entre los que destacan Liverpool y Cimaco en su parte inmobiliaria y de arrendamiento, la cuestión es reactivar y reanimar dicho concepto y no dejarla recaer.

El centro comercial en cuestión opera en la Región Lagunera desde el año 2007 y pretendía hacer sinergia con los visitantes al Hospital Ángeles y los huéspedes del Hotel ahí localizado, como compradores potenciales, lo cual no ha resultado en el volumen deseado y por ello una de las soluciones es establecer una tienda ancla.

La inversión del concepto comercial en cuestión alcanzó los 180 millones de dólares, con un total de 56 locales de distintas dimensiones y se preveía que el 60 por ciento de las firmas ahí ubicadas fueran de franquicias y con una proyección de atención regular de 60 mil personas.

Estaremos al pendiente de cuáles estrategias adoptan los altos mandos de Intermall Laguna, la cual sin duda tiene un gran mercado potencial, por el gran número de fraccionamientos y población que se ubican a su alrededor y sobre los cuales podría ejercer influencia.Walmex la cadena minorista que opera con el nombre comercial de Walmart de México y Centroamérica con presencia en La Laguna pondrá a la venta dentro de su catálogo de productos farmacéuticos pruebas nasales de autodiagnóstico del virus SARS-Co-2 del laboratorio Roche.

La empresa dijo que el lanzamiento de estas pruebas es oportuno por la quinta ola de contagios que se vive y tendrá una presentación que incluye el material necesario para realizar hasta cinco pruebas para la detección oportuna de la Covid-19Sempra por medio de su división Sempra infraestructura, a la que pertenece Infraestructura Energética Nova, S.A.B de C.V. (IEnova), empresa global de Ecogas Laguna -con participación en el mercado regional de gas natural-, celebró un marco de asociación con la empresa ConocoPhillips, para participar conjuntamente en proyectos de infraestructura energética asociados en sudeste de Texas y la Costa del Pacifico de México, dicha asociación fue anunciada a mediados del presente mes de julio.

La decisión de celebrar este acuerdo es para participar en proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) de primer nivel, lo que refuerza el compromiso de la firma en ayudar a resolver las necesidades de suministro de energía, a medida que se hace la transición hacia un futuro con menos carbono.

Esta información permite visualizar a Ecogas Laguna como una empresa global y que por ello trae tras de sí todo el respaldo de Sempra, la cual se constituye por tres grandes divisiones: Energías Limpias; Infraestructura Energética y GNL y Cero Emisiones Netas, precisamente IEnova -de la que forma parte Ecogas Laguna- es parte de una de las divisiones que constituyen Sempra.

ECOGAS con presencia en La Laguna desde 1999 realizó una inversión de más de 40 kilómetros de gasoducto y da servicio a alrededor de 28 mil hogares y a 60 empresas del ramo automotriz, minería, cemento, textil alimentos y bebidas. Además tiene presencia en otros estados como Chihuahua y Baja California, específicamente en la ciudad de Chihuahua y Mexicali.

La principal característica del gas natural es que es más ligero que el aire. Esta característica lo hace muy seguro, ya que no se acumula, sino que se eleva y se disipa inmediatamente. Esto reduce considerablemente las posibilidades de cualquier incidente. El gas natural no tiene olor, ni sabor, ni color. Para hacerlo notar, se le agrega un odorizante, que no es tóxico, no contamina, es insoluble al agua y es el que produce el característico olor a gas. Por eso y porque se distribuye a baja presión, el gas natural es considerado como uno de los combustibles más seguros.

IEnova fue una de las primeras empresas privadas en el sector energético de México tras las reformas que permitieron la participación del sector privado en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural y desde la llegada al país se ha posicionado como una de las principales emperezas en la industria energética.

Como se anotó atiende a tres zonas geográficas de distribución, Baja California, Chihuahua y La Laguna de Coahuila y Durango. Este sistema está integrado por ductos con una longitud aproximada de 3,524 kilómetros y actualmente atiende a más de 106 mil clientes del sector industrial, comercial y residencial.

IEnova desde que empezó en 1996 ha tenido varios logros, fue la primera empresa en ganar una licitación, primer negocio en infraestructura y gas Pemex Privado; constituyo la primera terminal de recibo, almacenamiento y de regasificación de gas natural en Costa este de Norteamérica; diseño operación y desarrollo de parque eólico y primera empresa energética que cotiza en la Bolsa Mexicana de valores.

Ecogas Laguna con todo el respaldo de una firma internacional Sempra debe tener una relación de transparencia en cuanto las tarifas que cobra por el servicio de gas natural y así refrendar la lealtad del consumidor y continué proporcionando el servicio de gas natural.

Liverpool con una participación en el mercado de tiendas departamentales en La Laguna con varias de sus subsidiarias lanzará una colección de mobiliario infantil inspirada en el método Montessori multifuncional, a través de una alianza con Tecnotabla, un fabricante de tableros de madera cien por ciento sustentable.

La cadena de tiendas departamentales dijo que la colección será lanzada en octubre de este año a través de Haus, su marca para decoración para el hogar, cuyos muebles serán diseñados por cuatro despachos mexicanos de interiorismo, Taller Nacional, Federico Stefanovich, Bymura y DF Mobiliario.

La compra de un producto o servicio a través de mensajería personal vía Smartphone cobra cada vez más fuerza y ofrece hasta un 65 por ciento más de probabilidades de adquisición comparado con otros canales comerciales. C-commerce permite una mayor interacción de negocio.

El comercio conversacional alcanzará un valor de 130,000 millones de dólares (mdd) para el 2025 a nivel internacional y particularmente para Latinoamérica, dentro del cual está México y la Región Lagunera. El ticket promedio de venta de una compra podría ser hasta 3.9 veces mayor comparado con el comercio electrónico.

Alsea cuenta con un portafolio de multi-marcas integrado por Domino´s Pizza, Starbucks, Burger King Chili´s, Italianni´s, Vips, entre otras y con presencia en La Laguna recibió la notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que sus cuentas ya fueron descongeladas, como parte del litigio que sigue activo por reclamo de un crédito fiscal de tres mil 881 millones de pesos (196 mdd).

Alsea, Dijo que la decisión del SAT como se le conoce a la institución encargada de recaudar los impuestos en el país, ocurre luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) admitiera su demanda en contra de la resolución de la autoridad fiscal de embargarle sus cuentas durante el proceso de cobro de los impuestos derivados por la adquisición de la cadena de restaurantes Vips al minorista Walmart de México y Centroamérica en 2014.