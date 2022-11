Hablan sobre 'La minería del futuro' en X Simposium de Seguridad

Este viernes se realizó en Torreón el panel de “La minería del futuro” en el que participaron Carlos Pavón, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo PLC, Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles y Fernando Alanís, director general de Baluarte Minero.

Lo anterior como parte del X Simposium de Seguridad “De Frente al Futuro” que organiza Industrias Peñoles y Fresnillo PLC en conjunto con el Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE.

Fernando Alanís abrió el panel y destacó algunos retos que enfrenta la minería como la normatividad ambiental que seguirá siendo más estricta, los costos de energía que continuarán incrementándose, la minería puede seguir siendo el blanco de cargas impositivas mayores por parte de los gobiernos y que comienzan las exigencias para contar con un plan de reducción de emisiones y disminuir la huella de impacto ambiental por clientes e inversionistas.

“Todas estas exigencias traen como consecuencia impulsar o acelerar los costos de nuestras actividades, entonces en el futuro inmediato del mundo., la minería se va a seguir utilizando, se necesita la minería pero a un costo mayor y eso implica que tenemos que empezar a pensar en cosas diferentes, en nuevas tecnologías”. Citó como ejemplo la Minería 4.0

Habló también sobre las nuevas acciones requeridas para garantizar la permanencia de las operaciones mineras como la reducción de impacto ambiental, compromiso ambiental extendido, reducción del impacto de los materiales y la creación de oportunidades de mercado.

También detalló algunas características de una organización bajo el esquema de la modernidad laboral, una de ellas es que la empresa y el Sindicato deben estar alineados a la misión y visión, dejar atrás la confrontación y el conflicto para pasar al diálogo, la mediación y armonía bajo el principio de ganar-ganar y preservar la fuente de empleo juntos mediante tres ejes de trabajo: ético, seguro y productivo.

Además, establecer equipos de trabajo enfocados en el control de variables críticas desde la fuente del proceso y logro de objetivos estratégicos.

La propuesta de la modernidad laboral es contribuir a la rentabilidad y estabilidad del negocio Bal Minería a través del desarrollo personal, mejorando la productividad y su calidad de vida basado en los tres ejes mencionados.

Alanís indicó que la minería sigue jugando un rol fundamental y que en la actualidad hay 24 metales que son indispensables para las energías renovables que traen consigo la reducción del impacto ambiental. Destacó que desde hace muchos en Peñoles y Fresnillo PLC hace muchos años comenzaron un programa de autoabastecimiento de tal forma que hoy en día, el 48% de la energía que consumen todas sus unidades proviene de fuentes renovables.

TECNOLOGÍA, ANÁLISIS CON MUCHA RESPONSABILIDAD

En su intervención, Rafael Rebollar comentó que el pasado mes de agosto, México recibió el primer Scooptram (cargadora para grandes operaciones de producción y minería) 100% eléctrico para la mina de Velardeña de Industrias Peñoles. “¿Y qué sigue ahora?, creo que el tema de la tecnología lo tenemos que analizar con mucha responsabilidad y tiene que ser rentable para tus operaciones, y tiene que ser seguro para nuestro personal, entonces, en la medida que resuelva un costo o resuelva un riesgo, es en la medida que dará sentido a la empresa ir adoptando estas nuevas tecnologías.

Con este Scooptram, qué es lo que vamos a hacer, bueno pues vamos a empezar a entender cuál es el costo de mantenimiento de ese Scooptram comparado con un motor de combustión, vamos a ver el tema de emisiones, este no tiene emisiones, si tuviéramos una flotilla 100% eléctrica, a cuánto descenderían nuestros costos de ventilación de minas, ya no habría calentamiento, ya no habría gases contaminantes como son los motores a combustión...y luego esos equipos resulta que a lo mejor los puedes operar a distancia…”.

Expresó que las empresas del Grupo BAL, de la mano de Baluarte Minero están conscientes de los cambios y tendencias y que van avanzando de la manera correcta.

EN EL FUTURO, HABRÁ CAMBIOS IMPORTANTES

Por su parte, Octavio Alvídrez dijo que en Fresnillo PLC, destacó que para que los futuros proyectos minerales sean viables es importante la seguridad, la tecnología y el desarrollo de las habilidades y capacidades de las y los trabajadores. “Esa evolución que hemos tenido en estos años, pues imagínense, esto en un trayecto de 30 o 35 años, lo que vemos hacia adelante es esa revolución pero mucho más acelerada, me voy al futuro, pues tendremos cambios muy importantes y se darán mucho más rápido…

Vamos a tener en el futuro minas con menores leyes, más profundas, mayores costos y todo esto lo tenemos como retos muy importantes que tenemos que vencer con nuestra habilidad mayor productividad, mayor seguridad para que estos futuros yacimientos minerales sean viables”, dijo.

Ante los nuevos cambios que se avecinan, Carlos Pavón señaló que gracias al apoyo de Industrias Peñoles y Fresnillo PLC han avanzado de manera importante en la seguridad para beneficio de la base trabajadora. “Nosotros agarramos la parte que nos corresponde, nos criticaron bastante por este tema pero nosotros seguimos con el mismo objetivo, buscar la seguridad y que no haya accidentes, aspiramos a ser un sindicato donde no haya accidentes, aspiramos a que no haya un compañero que se lastime y mucho menos que llegue a faltar”.

SEGURIDAD

En el panel y en términos de seguridad, Rafael Rebollar dio a conocer que la cantidad de días perdidos por accidentes incapacitantes disminuyó de 85 (en 2020) a 48 (en 2021), es decir, menos 37 días, equivalentes a un 43.52% menos. Al cierre de septiembre de 2022, el registro es cero. Además, de agosto 2021 a septiembre de 2022, no se han tenido accidentes incapacitantes. El 26 de julio del año en curso, la Unidad Bermejillo de Peñoles celebró un año sin accidentes tipo “C”.

Finalmente, Alanís dijo que el trabajo en equipo entre empresas y Sindicato es la clave para poder afrontar todos los grandes riesgos que se presentan en un mundo cambiante, promoviendo la calidad de vida y generando un ambiente seguro para el personal.

Al término del panel se abrió una sesión de preguntas y respuestas a fin de que participaran los colaboradores de empresas mineras de las 23 secciones sindicales de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Sonora y Zacatecas.

Cabe hacer mención que el X Simposium de Seguridad se desarrolló en el Centro de Convenciones ante más de 600 personas.