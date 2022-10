'Hablan puras pende... sobre mí', Eduin Caz rompe el silencio sobre presunto pleito con 'Canelo'

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales luego de que se especulara que había tenido una discusión con el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez durante la fiesta de XV años de su primogénita Emily Cinnamon, que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre.

Pese a que se conoce que los famosos llevan una buena relación, pues incluso Caz deleitó a los asistentes del evento en Guadalajara con un espectáculo, se levantó el rumor de que el pleito habría iniciado porque el boxeador sentía que los artistas estaban robando la atención de la fiesta que él preparó para su hija.

Fue la influencer "Chamonic" quien aseguró existía un video del momento en que "El Canelo", ya con unas copitas demás, corrió a Firme de la pachanga, además que tanto Eduin como Carin de León, otro de los artistas que se presentó, estaban alcoholizados.

Tras los rumores, que también llegaron a los medios de comunicación, Eduin posteó en su Instagram junto a una fotografía donde se ve su mano y un vaso con una bebida.

"Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar porqué la prensa no me quiere", sentenció y agregó "Todos los medios de comunicación hablan puras pendejad... sobre mí".

El intérprete de "Ya supérame" aseguró que dejará un video grabado en donde explicará los motivos de por qué algunas personas "sienten celos" del éxito de Grupo Firme, además habló sobre su muerte.

(FOTO: ESPECIAL)

"Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas".

Pese a que retomó el tema de su fallecimiento aclaró que: "Aún no me voy, ja ja, me faltan años dándoles lata".

Hasta el momento ninguno de los famosos ha aclarado explícitamente la situación.