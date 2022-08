Habla de relación con su madre en nuevo libro

La actriz Jennette McCurdy es una de las figuras más importantes que pasaron por el canal familiar Nickelodeon, formó parte de proyectos exitosos como iCarly (2007-2012) y el "spin-off" Sam & Cat, en donde dio vida al icónico personaje de "Sam Pucket".

Todo parecía indicar que Jennette iba a ser una de las grandes estrellas graduadas del canal, pues su presencia en proyectos importantes no pasaba desapercibida

Un día, su paso por el canal terminó, y aunque parecería que Jennnete seguiría los pasos de figuras como Ariana Grande, Emma Roberts, Kenan Thompson, Josh Peck y Victoria Justice, la famosa desapareció del foco.

En 2022, el nombre de Jennette volvió a ser tendencia, la actriz regresaba al ojo público con un libro en que haría revelaciones sobre el abuso que sufrió de parte de su mamá, cómo se vio obligada a actuar desde que era una niña, su rivalidad con Ariana Grande, y una situación aún más grave, los abusos que sufrió de parte de "El Creador", presuntamente el productor Dan Schneider, creador de los mayores éxitos televisivos de "Nick". El libro salió a la venta este martes 9 de agosto, y la bomba explotó.

El libro de Jennette, "I'm Glad My Mom Died" (Me alegro de que mi mamá muriera), tiene de por sí un nombre que dice mucho. Como otras estrellas infantiles, Jennette hizo muchas cosas que no quería, obligada por su madre.

Jennette señala que nunca quiso ser actriz, pero su madre la llevó desde pequeña a castings, la relación que mantenía con ella, la describe como "codependiente". Hasta que esta murió de cáncer en el 2013.

La actriz revela que su madre era tan cercana a ella, que incluso cuando Jennette tenía 8 años, insistía en limpiarla, algo que avergonzaba a la estrella. Asegura que incluso ninguna de las dos tenía amigos, ya que su madre veía a Jennette como "su mejor amiga".

El abuso de su madre lo vivió hasta los 21 años de edad, el resultado fue que la protagonista de iCarly sufriera de trastornos alimenticios como bulimia, además de abuso de alcohol y TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo).