Habitante de colonia Nueva Los Ángeles tiene 10 meses con el drenaje colapsado

Desde diciembre del año pasado, el drenaje en la casa de Adriana está colapsado, por lo que ha levantado distintos reportes ante el Simas, sin que a la fecha se haya dado solución al problema.

Pese a que se trata de un sector residencial, la vivienda ubicada sobre la calle Amador Cárdenas, en la colonia Nueva Los Ángeles, presenta malos olores debido a que prácticamente recibe todo el drenaje de la vialidad, por lo que es un problema cada que la familia lava los trastes, usa la regadera o limpia, el agua negra comienza a brotar en coladeras dentro y fuera.

Adriana contrató a una empresa de desazolves para que le hicieran la limpieza de su drenaje, sin embargo, el personal de la compañía le indicó que no le serviría de nada, pues debido a que una tubería está rota a la altura de la calle Sertoma, se regresa la suciedad a su cuadra, de modo que los vecinos alrededor también enfrentan un problema similar de registros llenos.

"Lavo los trastes un día sí y otro no, se supone que es una colonia bien pero desde diciembre estamos batallando con esto, es un problema que no ha desaparecido", comentó, "he tenido varios reportes, el último fue en febrero y no le dieron seguimiento porque lo tomaron como si ya hubieran atendido el problema, volví a ir a Simas y me dicen que ya no hay ningún reporte pero yo sigo con el problema".

La familia de Adriana Martínez tiene 45 años en la casa con el número 99 y no habían tenido este tipo de situaciones, por lo que pide al Gobierno municipal de Torreón que se atienda el problema. La empresa de desazolves le indicó que se requerían 10 pipas, con valor de 4 mil pesos cada una, debido a la gravedad de la cuestión, pues se trata del drenaje de toda la calle que se acumula aquí.

"Me dicen que si meten una máquina, se absorbe lo de los vecinos pero en dos horas se va a volver a llenar el registro, dicen que me cobrarían de oquis porque el problema es del Municipio, hay una tubería rota en la Sertoma", expresó.

Señaló que Simas envió una máquina de desazolve la semana pasada y bajó cerca de medio metro el nivel del agua con la succión, pero ayer nuevamente estaban llenos.

"Esto no es nuevo, estoy haciendo fila desde diciembre con este tema en el Simas", dijo Adriana.