Habilitan refugio temporal por baja en temperaturas en Lerdo

Las direcciones de Protección Civil y Bomberos en Lerdo llevaron a cabo la instalación del refugio temporal, ubicado en el Auditorio Municipal de la Deportiva Francisco Sarabia, luego de recibir un oficio emitido por la Comisión Nacional del Agua, en donde se señala la disminución drástica menor a los 5 grados centígrados.

La coordinadora de PCYB, María Isabel Macías, comentó que se ha decidido activar el operativo de invierno con la instalación del refugio temporal, "Esperamos mañanas muy frías durante esta semana, lo cual nos obliga como autoridades preventivas a poner a disposición de la ciudadanía un refugio para atender a los habitantes en estado de vulnerabilidad".

La funcionaria puso a disposición el número de emergencia 911, para reportar a ciudadanos en situación de calle o en estado de vulnerabilidad que necesiten apoyo y resguardo.

La dirección de Salud Municipal emitió las siguientes recomendaciones, ante la proximidad de la temporada invernal; es importante revisar el pronóstico antes de salir de casa, evitar cambios bruscos de temperatura, protegerse adecuadamente cubriendo pecho, nariz, boca, y cabeza, para prevenir enfermedades respiratorias como el resfriado común, bronquitis, neumonía, gripe, problemas de alergia, entre otras.

De igual manera, consumir alimentos con vitamina C, D y zinc, mantenerse hidratado y humectado para evitar la resequedad y deshidratación severa en la piel. El uso de calentadores debe ser limitado para que el monóxido de carbono no cause algún malestar en la salud, es necesario asegurarse de apagar el aparato antes de dormir y cerrar adecuadamente la llave de gas.