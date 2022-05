'Ha sido desastroso', lamenta embajador de México en la ONU sobre guerra en Ucrania

A través de una entrevista se le preguntó al Dr. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania tras tener más de dos meses de haber iniciado la confrontación entre las naciones y su opinión sobre la posible guerra nuclear.

El embajador comentó que la guerra en Ucrania ha sido un suceso muy costoso, también añadió que no se conoce a ciencia cierta el número de decesos que ha ocasionado el conflicto, "pero podemos tener estimaciones de que van en el rango de varios miles y estamos hablando de población civil", en lo que agregó que las bajas de las fuerzas militares también se suman al alto costo de la guerra.

De la Fuente resaltó la cantidad de refugiados y desplazados de Ucrania como consecuencia de la guerra y añadió que "rebasa ya los 12 millones de personas, aproximadamente 5 millones fuera de Ucrania y otros 7 millones dentro de Ucrania, pero que tuvieron que dejar sus hogares, sus ciudades, sus espacios para irse a zonas más seguras o menos riesgosas."

Además el representante aprovechó para describir lo que ha visto en el territorio que se libra la batalla, "las imágenes que hemos visto de algunas ciudades que han sido campos de batalla, pues son imágenes horrorosas. Yo no puedo encontrar otra forma de describirlas", subrayando que ya se han iniciado las operaciones para encontrar a los responsables de los presuntos crímenes de guerra y llevarlos a la justicia.

Por el lado del sector comercial, Juan Ramón detalló que la guerra ha impactado principalmente en los costos de los productos básicos como como los granos de maíz y del trigo, de los cuales Rusia y Ucrania son de los principales productores a nivel mundial, y que afectan a las cadenas de suministro a través de los combustibles reflejándose en un golpe a la economía mundial, que deja ver la gravedad de la situación económica en relación a la guerra.

A lo que el embajador concluyó diciendo que "esto es lo que podría decir a grandes rasgos, que para 12 meses de guerra han sido desastrosas las consecuencias", agregando que falló la diplomacia al no poder evitar el estallido de la guerra.

En cuanto a la posibilidad de que se desate una guerra nuclear, De la Fuente mencionó que la amenaza o comentario del ministro ruso vuelve a poner el fantasma de la guerra nuclear sobre la mesa y que en su opinión "es algo que va a generar una escalada todavía mayor que no nos va a ayudar", al final, recalcó que no hay indicios de que eso vaya a ocurrir de acuerdo al Consejo de Seguridad, sin embargo, De la Fuente opinó que en este momento no es algo que se pueda descartar del todo.