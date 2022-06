Gustavo 'El Jaguar' Soto niega relación con muerte de Debanhi Escobar

Gustavo Soto Miranda, a quien con el alias de "El Jaguar" algunos youtubers han relacionado con la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios a declarar de forma voluntaria durante más de 14 horas, para limpiar su nombre.

Soto Miranda afirmó que la Fiscalía Especializada nunca lo ha requerido para declarar en relación al caso Debanhi e incluso comentó su comparecencia voluntaria consistió en entrevistas, "porque estoy cansado de que estén manchando mi nombre", y que además de relacionarlo con el caso Debanhi "digan que maté a una familia por andar borracho, ese accidente fue hace más de un año, me están difamando".

Demandó que ya se deje de lucrar con su nombre y con el caso de Debanhi, y argumentó que si él hizo su página de redes sociales no fue para monetizar, sino para limpiar su nombre, subiendo ahí las entrevistas que le han realizado diversos youtubers. Al respecto, invitó a que vean sus videos para que comprueben que en todos coinciden sus declaraciones, "porque no estoy mintiendo".

Afirmó que el denominado "Mafian" fue quien le comentó que toda esa información sobre el supuesto "Jaguar" se la dio el señor Mario Escobar, padre de Debanhi, a quién cuestionó públicamente por qué lo expuso de esa manera, pues aseveró que esta exposición negativa ha desatado en su contra y de su familia una campaña de odio, que le ha costado pérdidas de contratos.

Insistió en que no tiene nada que esconder y está en la mejor disposición de acudir ante la Fiscalía cuando lo requieran. "Yo no había venido porque me decía '¿yo por qué?', era mi modo de pensar, pero al final terminé haciendo entrevistas por la necesidad de que había otros youtubers que me estaban difamando".