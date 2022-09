'Gullermo Almada no tiene la ventaja', asegura Eduardo Fentanes

Con la mira puesta en el partido para este sábado ante los Tuzos de Pachuca, el entrenador de los Guerreros del Santos Laguna, Eduardo Fentanes, declaró ayer ante los medios de comunicación lo que viene para el equipo de la Comarca Lagunera y cómo se vivió esta larga semana previa al encuentro de la jornada 12 de la Liga MX.

"El equipo trabajó bien esta semana, se aprovechó para recuperarnos físicamente y repasar conceptos tácticos, no elevamos cargas porque venimos de semanas intensas y vamos por otras dos idénticas, afortunadamente, el desempeño de esta semana nos favorece que no tenemos que hacer grandes ajustes, veo a todo el equipo metido y todos quieren estar".

Sin fecha de regreso

Respecto a la situación del zaguero central brasileño Matheus Dória, el timonel guerrero destacó que hasta el momento desconoce los avances de la lesión que aqueja al carioca, pero aseveró que Doria sigue bajo los ojos del área médica del club: "Matheus sigue en tratamiento, no se qué fue el último reporte del área médica, no se incorpora durante esta semana y sigue con sus tratamientos, buscando tenerlo lo más pronto posible", además, señaló el trabajo interno por parte de su cuerpo técnico para suplir las ausencias de los centrales Dória y Félix Torres, apoyándose de la cantera y jugadores plurifuncionales.

"Ahora con las lesiones de Dória y Félix, previo a las jornadas dobles, trajimos a centrales de la sub 20, además de los de la categoría, es un trabajo que habitualmente hacemos, es normal que entrenen de la 20 con nosotros, Rafa Figueroa se ha encargado de apuntalarlos, así como lo de Ronaldo no fue una sorpresa, estamos viéndolos de cerca, que se involucren y sientan la presión de estar cerca de los jugadores de experiencia, no siempre adelantar los procesos es beneficioso, puedes afectar mucho la carrera del jugador, que les convenga el proceso", dijo el estratega.ayrton preciado

Además, Fentanes señaló que siguen en pláticas para analizar si se puede reforzar la zona defensiva del equipo, aunque destacó que, por el funcionamiento de sus jugadores, no descarta que un contención o lateral puedan ocupar la posición de los centrales, como Prieto y Games, que se han adaptado rápido a la posición.

Cuestionado acerca del ecuatoriano Ayrton Preciado, el técnico señaló los avances que tiene y su próxima incorporación con el equipo dentro del torneo: "Ayrton ha trabajado al parejo, sigue con trabajos extras, lo veo bien, va avanzando, es un tema más de un fondo físico para rendimiento en primera división, ademas de revisar lo muscular, diario nos presentan un reporte sobre su avance y evolución", describió.

Viejo conocido

Por último, el entrenador mencionó las características que denota en el rival de este sábado para la escuadra albiverde, mismo que sigue de cerca a los Guerreros dentro de la tabla de posiciones: "Pachuca ha hecho un torneo similar al nuestro, practicamos conceptos y puntos similares, son proyectos similares, jugadores de cantera arropados por los de experiencia. Puede ser una gran oportunidad para nosotros, extender nuestro buen momento, tienen sus complejidades, pero estamos muy enfocados en la mejora y desarrollo de este equipo, vamos a proponerlo y ganarlo con nuestros argumentos. Además, colectivamente el equipo se ha desempeñado bien, la virtud de este grupo es saber jugar en conjunto, respaldarse y eso a cualquier equipo lo hace fuerte, poner primero al equipo sobre las individualidades".

Como una respuesta extra por parte de Fentanes, comentó que ambas escuadras se conocen a la perfección, aunque esto hará que el partido tenga muchos momentos de máximo nivel durante los 90 minutos del cotejo. "Al plantel de Pachuca como tal se le conoce previo o después de Guillermo Almada, los conocemos perfectamente, pero no creo que sea una ventaja para Almada conocer a la institución, es un juego más de la liga con su propia dificultad, te duermes y te ganan, te aplicas y ganas, estamos enfocados en lo nuestro", finalizó.