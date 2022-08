Guerreras reciben en el Corona a Pumas

Las Guerreras vuelven esta noche al Corona. Reciben en punto de las 21:00 horas a las Pumas, en juego correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2022.

Las albiverdes vienen de imponerse como visitantes en La Noria a las Celestes de la Cruz Azul por la mínima diferencia, pese a no contar en la cancha con las seleccionadas nacionales juveniles Alexia Villanueva, Daniela Delgado y Alexxandra Ramírez, así como de su capitana Cinthya Peraza, que esta suspendida por la Comisión Disciplinaria.

Será una prueba complicada para las dirigidas por Jorge Campos, ya que las felinas se ubican en el cuarto puesto de la clasificación con 13 unidades y solo han perdido un encuentro.

Por su parte, las Guerreras están en el noveno puesto de la clasificación con nueve puntos, producto de tres victorias e igual número de descalabros.La defensora Natalia Miramontes confía en que las Guerreras se lleven los tres puntos.

"Veo a mis compañeras muy concentradas, venimos trabajando con mucha intensidad en los entrenamientos, sabemos que Pumas Femenil es un buen equipo, por lo tanto, tenemos que ir con todo y hacer que los tres puntos se queden en casa", mencionó la defensora Natalia Miramontes.

A pesar de tener poco tiempo de haberse integrado a las laguneras, ha demostrado su compromiso y deseos de trascender.

"Considero que me he adaptado muy rápido, mis compañeras y el cuerpo técnico me han arropado mucho para que esto sea así", externó.

Adaptación

De su nueva etapa comentó: "Me siento muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de pertenecer a esta gran institución, voy a dar todo de mí". El partido comenzará a las 21:00 horas y será dirigido por Jaime Orlando Montes.