Guerreras preparan su regreso a la actividad

"Sabemos que Tijuana Femenil es un equipo muy fuerte, pero nosotras somos Guerreras y vamos a salir a dar todo en la cancha para ganar esos tres puntos" dijo la defensora Stephanie Soto que además agregó "Tenemos que ser un equipo unido, sabemos que las individualidades no ganan partidos, por lo tanto, la unión será clave para quedarnos con la victoria".

Y es que la defensora de 19 años, ha disputado 8 de los 10 partidos del Apertura 2022, con 277 minutos sobre el terreno de juego. Las albiverdes, son el tercer equipo con mayor participación de menores, acumulando 1442.

"La verdad me he sentido muy bien los partidos que he venido jugando, agradezco la confianza que me ha brindado el profesor (Jorge) Campos al darme esta oportunidad, nos suele ayudar mucho a nosotras las defensas, nos da muchos consejos para que se nos vuelvan más fáciles las situaciones dentro de la cancha" expresó.

Dejó en claro, que la mentalidad del equipo lagunero, es salir del bache por el cual atraviesan. Acumulan cuatro descalabros consecutivos en sus últimas presentaciones "Todas estamos comprometidas trabajando día con día para ir por los tres puntos en los partidos, y seguir en la pelea por la clasificación a liguilla".

Señaló que será muy importante ganar el partido ante las fronterizas, ya que van con mucha actitud y les gustaría contar con el apoyo de su afición. "(Debemos) decirle que no pierda la confianza en el equipo, nosotras seguimos trabajando día con día para hacer las cosas bien y necesitamos de su apoyo".