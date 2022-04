Guerra en Ucrania afecta aquí a La Laguna: Jorge Álvarez Fuentes

Jorge Álvarez Fuentes, embajador en retiro, director del Archivo General del Estado de Oaxaca y colaborador de esta casa editorial, ofreció ayer en las instalaciones de El Siglo de Torreón una conferencia magistral sobre las implicaciones geopolíticas de la guerra en Ucrania.

Ante los lectores de El Siglo, el embajador en retiro recordó que, pese a la creencia de que la guerra se gestó desde hace poco más de dos meses, esta ya se anticipaba desde 2008, cuando la Federación de Rusia invadió Georgia, otra nación exsoviética.

Sin embargo, puntualizó "que Rusia ya estaba realizando estas y otras acciones cuando los Estados Unidos, que es la única superpotencia, ya estaba en un proceso de retracción".

Recordó, en ese sentido, que "no tienen parangón con su poderío militar, y además no quieren, no pueden y no les interesa ser la policía del mundo".

Como antecedentes, incluso mencionó la anexión de la península de Crimea en 2014, cuando en menos de seis semanas, los rusos ya habían declarado la zona como parte de su territorio.

Álvarez Fuentes sostuvo que esta acción militar en Crimea ha contrastado con la actual avanzada militar al subrayar que se esperaba que el Kremlin se hiciera del control de Kiev en cuestión de días, "pero han pasado dos meses y la realidad es otra".

"¿Por qué es importante Ucrania?, es importante por su ubicación, por su extensión", dijo, pero "ahí está el mar de Azov; el talón de Aquiles para Rusia es contar con un mar y un puerto que le permita el acceso al resto de los océanos".

Parte de este análisis del embajador fue para poner en perspectiva el que la guerra tiene consecuencias en cualquier parte del mundo ante la globalización.

"Aquí, en la Comarca Lagunera, así como ningún otro rincón del mundo, va a quedar sin ser impactado", recalcó.

"Esta es una guerra de varios actores", puntualizó al sostener que incluso naciones como Estados Unidos están implicadas, si bien no en el campo de batalla, sino en la transferencia de activos y suministros armamentísticos para Ucrania.

Ante ello, el diplomático de carrera recordó que se trata del mayor conflicto armado en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y por ello "hay una mayor crisis de energéticos, de alimentos, las bolsas de valores caen".

Sostuvo que, pese a que Rusia y Ucrania no se pueden constituir como superpotencias, o economías de alta relevancia, si representan actores clave en el mercado global, principalmente en el de energéticos para Europa, del cual es Moscú su principal proveedor, así como el de cierto tipo de alimentos, como lo son los granos y cereales.

"Entonces, unas de las repercusiones que ya vemos son la escasez de alimentos, el alza en los precios, y las enormes dificultades para los productores".

