Guerra declarada en la Arena Colón

Una verdadera "carnicería" se vivirá este domingo 7 de agosto a partir de las 20:00 horas en la Arena Colón, donde se vivirá una magna función de aniversario, en la que el plato fuerte es una "Ruleta de la muerte" que cobrará una máscara, sin empate, sin indulto.

Sin piedad

En conferencia de prensa realizada en las propias instalaciones de la arena ubicada en la prolongación calzada Colón, justo frente al Auditorio Municipal de esta ciudad, se presentaron los gladiadores que apostarán su identidad y aprovecharon para dejar en claro que no habrá piedad en el combate estelar de la noche que incluye siete luchas. "Mis compañeros son muy buenos luchadores, de excelentes escuelas, hijos de leyendas de la lucha lagunera, pero yo tengo la experiencia para salir avante y con mi máscara, así que "agárrense" porque no va a haber piedad ante nadie", señaló Frank Clown, quien dijo no sentirse en desventaja a pesar de ser un veterano que lidiará con la fuerza de sus jóvenes oponentes.

Por su parte, Gran Jefe IV intentará aprovechar que estará prácticamente en su casa, aunque no se confía y dejó en claro que tampoco tendrá contemplaciones: "en la lucha también va mi carnal (Gran Jefe V), pero aquí es todos contra todos, no hay alianzas ni parentescos. Si me toca quedarme al último con él y jugarnos la máscara, voy a darle con todo y a tratar de ganar, porque mi papá nos enseñó a ser profesionales y eso es lo que se merece la gente. Voy por todos, pero en especial por el Ministro de la Muerte II Junior y por el traidor del Insólito", advirtió el líder de la tribu.