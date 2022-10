'Guanajuato, Jalisco y Michoacán: paraíso de la incidencia delictiva'

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se han convertido en el "paraíso de la incidencia delictiva".

En entrevista, tras asistir a un encuentro con diputados locales de la Ciudad de México, se le preguntó sobre qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar que en México hay "baños de sangre".

"Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos", apuntó.

Asimismo, expuso que hay 240 municipios que actualmente o no tienen policía o entregaron la policía municipal a la delincuencia organizada.

"Mire, por respeto a los municipios, pero, sobre todo, porque retomar las tareas de seguridad pública es parte de una estrategia –válgase la redundancia– de seguridad, no puedo decirle ni siquiera en qué estados, pero ha trascendido ahí en qué estados no hay; pero sí le digo que cuando menos hay 240 municipios en el país que no tienen hoy una fuerza de seguridad pública municipal", comentó.

El país está constituido por 2 mil 471 municipios más las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según el Inegi. Por lo que al menos el 10 % del país no puede enfrentar al narcotráfico.

En marzo de 2021 el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), cuyo jefe es el general Glen VanHerck, estimó que el crimen organizado opera entre el 30 y 35 por ciento de México.