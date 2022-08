Grupo Vida no logra encuentro con AMLO

"Estamos luchando como nunca para que no haya desaparecidos, mándame una carta y habla con Alejandro (Encinas)", fue lo único que recibió Silvia Ortiz de Sánchez- Viesca, madre de la desaparecida Fanny y fundadora de Grupo Vida, en su encuentro fugaz con el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes en su gira por Parras de la Fuente, Coahuila, en donde justamente se llevan a cabo trabajos de exhumación de cuerpos no identificados.

La intención de Ortiz era pactar un encuentro con el presidente para exponer una serie de inconformidades sobre ajustes y reformas que se han realizado a lo largo de su gestión, que aseguró, más que ayudar han afectado a las familias de las personas desaparecidas.

Y es que en cuatro años no han logrado un encuentro con López Obrador, únicamente con Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, a quien le solicitarán el esperado encuentro y a quien ya enviaron el video en donde el presidente le dice a Silvia Ortiz que lo busque, esto con la finalidad de agilizar su entrevista con el funcionario federal.

Y es que con la desaparición de 109 fideicomisos en 2020, desapareció el apoyo a las familias de las víctimas aún no localizadas. Aunque sí reciben un apoyo mensual, éste ahora está "plagado" de una serie de requisitos que deben cumplir, desde dónde y qué despensa deben comprar hasta facturar y presentar comprobantes de cada gasto.

"Yo no pedí estar aquí, si no quieres darme no hay problema, nada más devuélveme a mi hija, yo me voy, me largo, no quiero nada de ti, y hay familias que dicen 'ya no quiero nada Silvia, porque ellos nos están poniendo todas estas condiciones y limitantes'", expuso Ortiz.

"Recorta presupuesto para Fiscalía, recorta los policías, quita el fondo y luego hay unas reformas que está proponiendo, el ya no decirles desaparecidos, sino ausentes e ignorados", comentó la fundadora de Vida, quien consideró que sería un problema para las declaraciones de ausencia, necesarias para créditos que se quedaron pendientes por pagar, para la entrega de Afores a familiares, entre otros trámites.

Estas y otras inconformidades, son las que pretenden presentar las familias de personas desaparecidas, quienes más que apoyo, consideran que en esta Administración Federal han recibido sólo obstáculos, cuando lo único que buscan es que su ser querido esté de regreso a casa.

MENSAJE

En sus redes sociales, Ortiz dio a conocer su sentir sobre el encuentro breve que tuvo con el presidente de la República acompañado por un video: "Él le dice a la compañera (de Grupo) que está comprometido con las familias y no nos da la cara y se ufana de decirlo. Ha reformado las leyes de víctimas y desaparición con sus diputados de Morena, hemos luchado con panistas, priístas y este nos vino a dar al traste. Ya me siento cansada. Soy apartidista, pero no voy a permitir lo que sucede Tanta lucha, ¿para qué?".

Y agregó "Ahora creo, tengo que, tenemos mi esposo y yo, enseñar a nuestros hijos y nietos, no es justo que hereden esto que nos va acabando. No se vale que luchamos para que fuera delito y que ahora no nos dé la cara, podrá decir no fue en mi gestión, pero lo lamento, ahora a usted le toca resolver, además, usted tiene años pretendiendo ser y dentro de su lucha vivió lo que sucedía en el país y ¿qué hizo por él?", es parte del mensaje que escribió la fundadora del Grupo Vida.