Grupo Vida aborda a AMLO en Parras sin concretar reunión

“Estamos luchando como nunca para que no haya desaparecidos, mándame una carta y habla con Alejandro (Encinas)”, fue lo único que recibió Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, madre de la desaparecida Fanny y fundadora de Grupo Vida, en su encuentro fugaz con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer en su visita en Parras de la Fuente, Coahuila, en donde justamente se llevan a cabo trabajos de exhumación de cuerpos no identificados.

La intención de Ortiz era pactar un encuentro con el presidente para exponer una serie de inconformidades de los ajustes y reformas que se han realizado a lo largo de su gestión, que asegura, han afectado a las familias de las personas desaparecidas.

Y es que en cuatro años no han logrado un encuentro con López Obrador, únicamente con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a quien le solicitarán el esperado encuentro y a quien ya enviaron el video en donde el presidente le dice a Silvia Ortiz que lo busque, esto con la finalidad de agilizar su entrevista con el funcionario federal.

Con la desaparición de 109 fideicomisos en el 2020, desapareció también el apoyo a las familias de las víctimas aún no localizadas. Aunque sí reciben un apoyo mensual, éste ahora está “plagado” de una serie de requisitos que deben cumplir, desde dónde y qué despensa deben comprar hasta facturar y presentar comprobantes de cada gasto.

“Yo no pedí estar aquí, si no quieres darme no hay problema, nada más devuélveme a mi hija, yo me voy, me largo, no quiero nada de ti, y hay familias que dicen 'ya no quiero nada Silvia, porque ellos nos están poniendo todas estas condiciones y limitantes'”, comentó Ortiz.

Estas y otras inconformidades, son las que pretenden exponer las familias de personas desaparecidas, quienes más que apoyo, consideran que en esta administración federal han recibido sólo obstáculos, cuando lo único que buscan es que su ser querido esté de regreso en casa.