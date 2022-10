Grupo Parlamentario del PRI rechaza cuentas públicas, 'EASE no es confiable', dicen

El Grupo Parlamentario del PRI votó en contra las cuentas públicas de diversos municipios analizadas en el Congreso del Estado, entre ellas la de Gómez Palacio, “porque se han exhibido y acumulado una serie importante de observaciones respecto de la certeza y precisión de los informes preparados por la Entidad de Auditoría Superior del Estado”, aseguraron.

Durante la sesión ordinaria, el pleno del Congreso aprobó las cuentas públicas de los municipios de Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Hidalgo y Rodeo -sin el respaldo de los diputados priistas-, y rechazó la de Santa Clara, San Juan del Río, Mezquital y Gómez Palacio.

La diputada Susy Torrecillas Salazar dijo que se ha expresado ante los legisladores del Grupo Parlamentario la poca confiabilidad respecto al estado real de obras públicas, cuyos informes no coinciden con las manifestaciones de la población que denuncia que muchas obras no existen, o están incompletas.

Se han referido desfases entre la evidencia de manejo de recursos financieros que reflejan los informes técnicos de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), y los resultados de otros procedimientos contables, agregó.

Al respecto, el diputado Enrique Benítez Ojeda, dijo que: "O la Entidad de Auditoría Superior del Estado cambia su forma de proceder, o algo tenemos que hacer para tener ahí a gente confiable, para que lo que informe corresponda a la realidad”.

Benítez Ojeda celebró que la Comisión de Hacienda -de la cual es secretario- sesione para poder iniciar la discusión de una propuesta de nueva ley en la que “podamos darle ‘más dientes’ a la Auditoría, para que no sólo en tiempo pasado, sino en tiempo real, pueda estar verificando lo que corresponde y no haya el reclamo de la sociedad a la EASE y a su titular, respecto de por qué no se enteró, no auditó o no supo a tiempo de lo que estaba sucediendo, de acuerdo a los datos que ha ofrecido el Gobierno del Estado que recién ha iniciado su gestión, sobre los manejos de los recursos públicos en el sexenio pasado”, acotó.

Frente a ello, dijo que será importante procesar las modificaciones necesarias que hagan posible contar con una ley de fiscalización superior, fortalecida y que considere los mejores estándares para la evaluación del ejercicio gubernamental de los recursos públicos.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Paty Jiménez Delgado, reconoció el reclamo de los ciudadanos para que fiscalicen los recursos públicos. “No vamos a solapar a nadie, no meteremos las manos por nadie, que caiga todo el peso de la ley”, aseveró.