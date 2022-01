Grupo de senadores desconocerá comisión sobre Veracruz

Por considerar que su creación fue ilegal al no haber sido consultada en el grupo parlamentario ni votada por el pleno del Senado, por lo menos 30 de los 61 senadores de Morena se reunirán el próximo viernes para desconocer la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, cuya conformación fue avalada el 23 de enero por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.

El vocero de los senadores morenistas, César Cravioto, denunció que dicha comisión fue creada para "estar golpeteando al gobernador de Veracruz", Cuitláhuac García, mientras que, en el mismo tono, la senadora por Guanajuato Antares Vázquez, acusó que el único propósito de la comisión es usar al Senado para "golpear a un gobierno legalmente constituido y que está trabajando bien", por lo que se trata de un asunto político contra el mandatario estatal.

En entrevista, el senador Cravioto aseguró que es una comisión totalmente ilegal, porque no ha pasado por el pleno y no tiene sustento jurídico. Dijo que los integrantes de la bancada se enteraron de su creación a través de los medios de comunicación y no de voz de su coordinador.

-¿La idea es desconocer esta comisión?, se le cuestionó.

"Sí, es una comisión totalmente ilegal", respondió.

Adelantó que durante la reunión también se discutirá el tema de cómo se procesan las cosas al interior del grupo. "Es importante definir estos temas, cómo vamos procesando las decisiones del grupo y las posiciones del grupo en todos los sentidos (…) para mejorar la forma en que estamos trabajando como grupo mayoritario", destacó.

Sin embargo, aclaró que no está en duda la continuidad de Ricardo Monreal al frente del grupo parlamentario. "No estamos poniendo eso en la mesa", puntualizó.

El encuentro de los senadores morenistas inconformes con la comisión especial sobre Veracruz, que tendrá como lema "Somos leales al proyecto de la 4ª Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador", se llevará a cabo en el Senado de la República, un día antes de que inicie la reunión plenaria de la bancada de Morena, que se realizará el 29 y 30 de enero.

Entre los senadores que firman el acuerdo para reunirse el próximo viernes, están integrantes del ala radical del grupo parlamentario, como César Cravioto, Antares Vázquez, José Narro, Malú Micher y Nestora Salgado.

También participarán Mónica Fernández, Higinio Martínez, Susana Harp, José Antonio Álvarez Lima, Napoleón Gómez Urrutia, Ana Lilia Rivera y Héctor Vasconcelos, José Luis Pech, María Celeste Sánchez, Rosa Elena Jiménez, Arturo Bours, Gilberto Herrera, Bertha Caraveo, Blanca Estela Piña, Rafael Espino, Arturo del C. Moo Cahuich, Eva Galaz, Ernesto Pérez Astorga, Gloria Sánchez, Daniel Gutiérrez, María Antonia Cárdenas, Ovidio Peralta, María Merced González, Gerardo Novelo y Martha Guerrero.

La Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz fue creada con el aval del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, el 23 de diciembre pasado, un día después de la detención en esa entidad del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen.