¡Gris actuación! Santos Laguna cae ante los Tuzos de Pachuca

Una pobre actuación de la ofensiva y par de descuidos en defensa, condenaron a Santos Laguna a caer ayer 2-0 ante los Tuzos, con lo que los albiverdes vieron quebrarse una racha de cuatro victorias consecutivas al tropezar en el estadio Hidalgo.

Pocas emociones entregó el primer tiempo con dos equipos bien plantados en defensa y aunque Santos por momentos cedió la iniciativa, prácticamente siempre tuvo superioridad numérica en defensa al ceder gran cantidad de metros para la salida de los locales. Se anticipaba un partido muy dinámico y con amplia participación de los delanteros de ambos equipos de cara al arco rival, pero los atacantes, sobre todo los santistas, tuvieron mayor exigencia para auxiliar en defensa, que en amenazar a los porteros.

SALVA RONALDO PRIETO

La opción de gol más clara durante el primer lapso fue para los hidalguenses, cuando apenas rebasados los veinte minutos de juego, un tiro de esquina derivó en un remate de cabeza y el balón pasó al lado derecho de Carlos Acevedo, pero cuando ya se cantaba el gol, apareció Ronaldo Prieto para con la cabeza, sacar el balón prácticamente en la línea Acevedo tuvo un par de atajadas más, pero sin mayor peligro, mientras que Santos intentó hilar contragolpes, estrategia que no rindió mayores frutos y el primer lapso terminó igualado sin anotaciones.

FOTO: EFE

Regresaron a la cancha los Tuzos, determinados a adelantarse en el marcador, mientras que los Guerreros aguantaron como pudieron, "Roni" Prieto se multiplicó y bloqueó un par de disparos de los locales, en tanto que Víctor Guzmán metió un riflazo que pasó rozando el ángulo de la portería santista. Nicolás Ibáñez creció en protagonismo y dejó en claro que es el hombre gol de los dueños de casa, primero con un cabezazo en el vértice del área chica que atajó bien Acevedo y envió a tiro de esquina, de donde caería el gol que abrió el marcador.

CAE EL PRIMERO

Con un rápido cobro del tiro de esquina desde la punta derecha en relación a su ataque, Pachuca se adelantó, el cobro fue a primer poste, donde "Nico" Ibáñez hizo un buen recorrido a primer poste, "cacheteó" el balón y superó a Acevedo, aunque Prieto barrió para tratar de evitar el gol, hizo contacto con el balón cuando ya había entrado a la portería y así los hidalguenses lograron facturar la superioridad mostrada en el inicio del complemento.

FOTO: EFE

Tras su gol, los hidalguenses bajaron un poco el ritmo, aunque nunca dejaron de presionar la salida de los albiverdes. Aprovechó Guillermo Almada para realizar cambios que refrescaran a su escuadra y Eduardo Fentanes respondió mandando a la cancha a Eduardo Aguirre en sustitución de Leo Suárez, de discreta actuación. El estratega santista también metió a Cecilio Domínguez y al "Chato" José Andrés Ávila, con lo que agotó sus opciones a la ofensiva y demostró deseo de empatar, pero con todo y eso, Pachuca no se vio en reales dificultades ante unos Guerreros que batallaron enormidades para realizar tiros a gol.

Contrario a lo sucedido con los Guerreros, a los Tuzos les funcionó de inmediato una de sus modificaciones, la del lagunero Eduardo López, quien ingresó a la cancha y apenas el segundo balón que tocó, lo mandó al fondo de las redes. Los locales recuperaron el balón en la salida albiverde y en toque frontal, Avilés Hurtado aguantó el balón de espaldas al marco, logró voltear y habilitó a "La Chofis", quien de zurda definió cruzado para vencer al arquero santista y poner el marcador definitivo.

FOTO: EFE

Por si los dos goles en contra y la pobre actuación en ofensiva no fueran suficientes, los Guerreros todavía tuvieron una baja hacia el final del encuentro, Javier Correa se fue expulsado en una jugada controversial, pues más que entrar con fuerza, resbaló, pero el árbitro no dudó en sacar la tarjeta roja, por lo que, de no suceder alguna apelación exitosa, Santos tendrá otra baja más para la siguiente jornada.

Con la derrota, los Guerreros se quedaron estancados en 22 puntos y vieron rota su racha de 4 victorias, para colocarse momentáneamente en el cuarto puesto, mientras que Pachuca escaló a la tercera posición al alcanzar 24 unidades para rebasar al propio Santos, que recibirá a Necaxa el próximo martes.