Grandioso torneo 'Iza Memorial Open' en Gómez Palacio

Un gran éxito en lo deportivo y aún mayor en cuanto a demostrar el gran corazón de la familia del golf lagunero, resultó el torneo “Iza Memorial Open”, celebrado el pasado sábado en el campo del Club Campestre Gómez Palacio.

Fue una mañana caracterizada por la camaradería, en la que una noble causa reunió a golfistas de la Comarca Lagunera, pero no estuvo ausente la competencia, ya que los jugadores desplegaron toda su habilidad para tratar de quedarse con los primeros lugares en este torneo desarrollado en la modalidad “A Go – Go”.

Se inscribieron 140 jugadores procedentes de los diversos clubes de la región y aunque no todos jugaron, demostraron su gran corazón y la unión que caracteriza a los laguneros al aportar su inscripción para la causa, pues todo lo recaudado fue donado a la familia del recordado José Iza Arroyo, quien fuera un gran promotor del golf y recientemente partió a su encuentro con El Señor.

Momentos emotivos se vivieron también durante el torneo, pues en un acto de homenaje, la familia de José Iza esparció parte de sus cenizas en el hoyo 7, donde José logró un Hole in One, así como el 18, donde rubricó triunfos en distintos torneos; un homenaje que quedará en la memoria de toda la familia del club gomezpalatino. El ambiente fraterno no estuvo exento de buen golf, pues tan cerrada fue la competencia, que el campeonato tuvo que definirse por desempate y el primer lugar correspondió al juvenil foursome de Pável Casas Navarro, Andrés González, Mario Lozano y Miguel Ángel Ávalos.

El segundo lugar fue para Iván Villaseñor, su padre Germán “Tío” Villaseñor, Jacobo Gidi y Armando González, mientras que la tercera posición quedó en poder de Jorge Aguado, Jesús Valdez, Roberto Rodríguez y Felipe Ceniceros. Al finalizar el torneo se realizó una comida de premiación, en la que se vivió una agradable convivencia y se compartieron anécdotas del recordado José Iza, cuya familia estuvo presente y fue testigo del gran cariño que se le guarda al recordado jugador en el campestre gomezpalatino.