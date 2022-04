Gran comienzo dentro del México Open 2022

- Con rondas individuales de 64 golpes (-7), un grupo de seis golfistas se ubican en lo más alto del tablero de posiciones del México Open at Vidanta, del PGA Tour, que inició con la participación de 10 mexicanos.

Los estadounidenses Jonathan Byrd, Brendon Todd, Trey Mullinax, Kurt Kitayama y Bryson Nimmer, así como el español Jon Rahm, número dos del mundo y favorito para llevarse el certamen, son los líderes.

Y es que el ibérico respondió con creces, a un recorrido libre de bogeys. Inició por el tee del hoyo 10 y aprovechó una mañana sin viento para hacer birdies al 12, 13, 14 y 18. Para sus segundos nueve hoyos se despachó con birdie al 4 y un águila al par 4 del 7, luego de un putt de más de 12 metros.

"Me sentí muy bien desde el tee. No es que haya estado mal antes pero hoy particularmente me sentí muy cómodo. Aunque no es el campo más peligroso desde el tee debes tener cuidado con hoyos como el 1 y el 10", sostuvo Rahm, quien acertó 12 de 13 fairways y 15 de 18 greens durante su primera presentación en Vidanta.

El más joven de los seis colíderes que tiene el torneo es Bryson Nimmer. Con tan solo 25 años, el estadounidense entró al field tras superar con éxito una de las clasificaciones previas. Esta es su novena presentación en el PGA Tour, presentando el jueves, su mejor tarjeta.

En el tablero general tras la primera ronda, en el séptimo lugar, a un golpe de los punteros, quedó dividido entre los estadounidenses Aaron Wise, Sahith Theegalay y Scott Brown. Aprovechando las condiciones de la mañana, el colombiano Juan Sebastián Muñoz firmó un 5-bajo par 66 para ubicarse como el mejor latino. El cafetero de 29 años empata en el lugar No. 11 de la general con otros nueve jugadores.

Tras los primeros 18 hoyos de juego, el mejor mexicano ubicado es Álvaro Ortiz, hermano de Carlos, quien firmó una tarjeta de 68 (-3). El de Guadalajara registró cuatro birdies en la ida y dos bogeys y un birdie en la vuelta.

La otra noticia relevante en Vidanta fueron los hoyo en uno en el 5 durante la sesión matutina. Los jugadores que lo lograron fueron Kiradech Aphibarnrat y Scott Gutschewski. La última vez que se dieron dos Hole in One en una misma ronda de un torneo del PGA Tour, fue en el Masters del 2016.

LAGUNERO

Con un birdie en el último hoyo, el golfista lagunero Toño Safa Grajeda, salvó una primera ronda que se le complicó por momentos, sobre todo en la segunda vuelta, del torneo que se juega en Vallarta.

Y es que el de Torreón, firmó tarjeta de 74 golpes (3 arriba del par de campo), por lo que buscará este viernes una mejor ronda en el Pacífico Mexicano, para superar el corte y poder seguir participando, durante el fin de semana, en un torneo que tiene a 6 jugadores con 64 impactos (-7), igualados en el primer puesto.

El recorrido de José Antonio, que fue el mejor amateur nacional, por delante del hidalguense José Cristóbal Islas (+5) y el capitalino Santiago de la Fuente (+7), comenzó con un doble boguey en su hoyo inicial, el 10, al ser penalizado con un golpe, debido a que no pudo jugar la bola tras su drive inaugural.

Se puso +1, con un espectacular birdie en el 13, que no pudo emularlo en el siguiente par 3 (hoyo 17), donde tuvo una pequeña distracción, para volver al +2, que lo acompañó en gran parte del recorrido. Tuvo dificultades en el 3 y 4, donde volvieron a aparecer los bogeys, para ponerse +4.

En el 6 (par 5), falló un putt de aproximadamente dos metros y medio, donde se le escapó el birdie. En el último hoyo (9), casi hace un tiro perfecto en ese par 3, dejando la pelota a menos de dos metros de la bandera, tras recorrer alrededor de 165 yardas desde el tee de salida.