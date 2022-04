Gómez Palacio sí va por Ley Seca; Comisión realizará propuesta al Cabildo

Mientras que en los municipios conurbados de Torreón, por el lado de Coahuila y en el municipio de Lerdo por el lado de Durango, no se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de la Consulta de Revocación de Mandato, en Gómez Palacio sí habrá tal medida, pero solo de las 00:01 a las 19:00 horas del domingo.

Y es que la Comisión de Alcoholes del Cabildo gomezpalatino, anunció que presentará la propuesta de aplicar Ley Seca durante dicho período del próximo domingo 10 de abril.

Será en la sesión ordinaria de Cabildo, programada para este viernes, cuando se someta al pleno del Cabildo esta medida, misma que tiene por objetivo ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de este ejercicio democrático.

Dicha disposición aplicaría solo a aquellos establecimientos que venden únicamente alcohol, expendios y negocios similares. Por lo que se refiere a restaurantes, estos solo podrán vender bebidas con contenido alcohólico si se acompañan con alimentos, privilegiando el consumo de alimento más de que de la bebida con alcohol.

Estrella Morón García, décima regidora del ayuntamiento de Gómez Palacio e integrante de la Comisión de Alcoholes, comentó que en ella, se consideró factible dicha suspensión. "Factible, yo creo que no es necesario aplicar más días, digo no es un proceso electoral, también para no afectar los establecimientos del municipio, porque también en dos meses aproximadamente tendremos otro proceso, entonces al contrario, ahorita que estamos reactivando la economía de la región, entonces para no verse tan afectados, vimos con este acuerdo, solo sea ese día", explicó la regidora.

Así mismo, comentó que se espera que se refuerce la vigilancia, dada las medidas que adoptaron los municipios vecinos, de no suspender la venta este domingo.

"Seguramente se reforzará el tema, obviamente no han parado los operativos, seguimos con la búsqueda de que haya menos accidentes por causa del alcohol, entonces nosotros tratamos de actuar de la forma más responsable y también en este proceso, apoyarlo y que se lleve con la mayor tranquilidad posible", comentó.