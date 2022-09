Gómez Palacio les 'pegará' en el bolsillo a agresores de mujeres

En el municipio se busca "pegar" en el bolsillo a los hombres que maltraten a sus mujeres y que sean detenidos por la Policía, pues las multas que se aplican en el municipio no representan actualmente una sanción ejemplar.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, busca actualizar las multas en este rubro y que no les sea tan sencillo salir en libertad tras cometer este tipo de actos violentos, motivo por el cual en la sesión de este jueves propuso un punto de acuerdo para incrementar el monto de las multas para quienes agreden a su pareja, mismo que será sometido al análisis de las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior votación del Cabildo.

"Para mí es muy delicado lo que ha sucedido últimamente: Que tenemos mucha mujer golpeada y maltratada, violentada", dijo, razón por la que propuso "incrementar las multas económicas correspondientes a todas las faltas administrativas que se encuentran enlistadas en el Bando de Policía y Gobierno, relativas a este tipo de acciones".

Actualmente se cobran de 6 a 10 UMA's (Unidad de Medida y Actualización cuyo valor diario es de 96 pesos con 22 centavos) y el arresto va de las 6 a las 12 horas.

"Yo no lo veo justo y no podemos ni vamos a permitir en este ayuntamiento que estén golpeando a las mujeres nada más porque se les antoja: ya no les dan de comer o de desayunar o llegan tarde y nada más porque le pregunta la señora ¿Dónde andabas?... ¡raja!, pues no", dijo la alcaldesa, quien reconoció que actualmente "también tenemos casos donde hay hombres golpeados, entonces vamos a ver ese tema".

El punto de acuerdo se pasará a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y dictamen, posteriormente se subirá la propuesta al Cabildo en pleno para la votación final, en la cual se darán a conocer los montos de las multas aplicables a los agresores, pues la presidenta dijo que es necesario aplicar esta y todas las medidas necesarias para que quienes cometen estos actos reciban una sanción acorde al daño que cometen o "como decíamos antes, que cuenten hasta 10", comentó la alcaldesa al referir la necesidad de no actuar de manera impulsiva.

