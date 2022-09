Gómez Palacio evalúa préstamo para obra pública

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, confirmó que la solicitud de un crédito a pagar a corto plazo con Banobras para realizar obra pública es un tema que se habrá de analizar en vista de la situación financiera complicada por la que atraviesa Gómez Palacio, ante el adeudo que tiene el gobierno del Estado en el rubro de participaciones desde la administración estatal pasada.

"Estuvo el tesorero platicando con los de Banobras, yo no dudo que vayamos a tener que pedir un préstamo pero todavía no lo he utilizado ni he platicado con el señor tesorero para saber cuánto y para que se va a necesitar en caso de que lo solicitemos", dijo la alcaldesa.

Mencionó que son alrededor de 146 millones de pesos lo que se debe a Gómez Palacio en el rubro de participaciones federales, que son etiquetadas para el municipio a través del gobierno estatal.

De los 146 millones de pesos no asignados a Gómez Palacio, cómo se debió hacer en tiempo y forma y el destino incierto que tuvieron esos recursos, la alcaldesa mencionó: "Que ya marcharon, porque a Durango también lo dejaron... Dios mío de mi vida en Durango sí lo dejaron limpio y que ya lo vimos en los medios, pues saquearon", acotó.

Mencionó que tiene la plena confianza en el gobernador Esteban Villegas de que van a estar seguras en tiempo y en forma las participaciones para todos los municipios a partir de su administración, "y qué bueno que así sea, al menos para el pueblo de Gómez Palacio, yo se lo agradezco mucho porque si no, no podemos trabajar", dijo.

ANÁLISIS

Señaló que se tendrá que hacer un análisis de las necesidades del municipio y que en caso de que se pudiera pedir el préstamo, se abordaría el tema el próximo lunes con el tesorero en cuanto a si existen las condiciones de hacerlo.

Agregó que ella no considera que pase de un monto aproximado de más de 40 millones de pesos para poderlo pagar a corto plazo.

"Tengo la plena seguridad que con Esteban Villegas, de verdad las participaciones están seguras, las de los 39 municipios. Le tengo toda la confianza porque no se vale que los municipios estemos batallando, porque dejaron vacías las arcas, porque alguien más se lo llevó, porque ni modo que se lo hayan gastado, ¿en que?, por el amor de Dios, eso es por lógica", dijo la presidenta.