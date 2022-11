Gohan Rodríguez busca título internacional

l boxeador lagunero Gohan Rodríguez, sostendrá este sábado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el combate más importante de su carrera profesional, cuando busque el Campeonato Internacional Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El oriundo de Gómez Palacio retará al actual dueño de ese cinturón de las 112 libras, el británico de origen yemení, Galal Yafai, flamante campeón olímpico de dicha división en Tokio 2020. La pelea fue programada a 10 asaltos.

Durante la ceremonia de pesaje celebrada en la capital del emirato frente al Golfo Pérsico, ambos superaron el duro escollo que representa la báscula. Yafai registró 111.9 libras (50.750 kilogramos, mientras que Gohan marcó 111 libras (50 kilos con 450 gramos).

En febrero de este mismo año, el británico debutó y disputó el cinturón que ahora posee. Noqueó en 5 asaltos en la O2 Arena de Greenwich, Reino Unido, al mexicano Carlos Vado Bautista. En abril en el Madison Square Garden de Nueva York, se impuso al norteamericano Miguel Cartagena, que ya no salió a combatir para el tercer asalto.

Por lo que respecta a Gohan (12-1-1, 1 KO) en el presente año, venció en enero pasado en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán por decisión unánime en 8 asaltos, al local Miguel Ángel Herrera (22-3-5, 8 KO's).

Los tres jueces, vieron ganar a quien tendrá en la esquina a Abed Santibáñez. Miguel Ángel Canul dio 77-75, Ariel Ruiz 80-72 y Ruy Canul 79-73.

En abril pasado, se impuso por la misma vía en 8 asaltos al capitalino Brian Mosinos (22-4, 5 KO's) en el Auditorio Zonkey de Tijuana, Baja California. Héctor Velázquez (80-72), Javier de la Rocha (79-73) y Héctor Hernández (79-73) vieron ganar al lagunero.

PLEITO ESTELAR

En la contienda estelar, el campeón de peso Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el invicto ruso Dmitry Bivol y el excampeón Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez, intercambiarán metralla en combate pactado a 12 asaltos.

Bivol marcó 174.7 libras, mientras que el mazatleco Ramírez detuvo el péndulo en 174.6, para este en el límite de las 175.

El ruso Bivol, viene de la mejor victoria de su carrera. El campeón de 31 años superó al campeón indiscutido de peso Supermediano y entonces Rey libra por libra, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, el pasado 7 de mayo en Las Vegas.

La AMB esperó la decisión de Álvarez de hacer cumplir una cláusula de revancha inmediata en el contrato. En cambio, la superestrella mexicana avanzó con un choque de trilogía contra Gennady Golovkin, por lo que Bivol decidió cumplir con esta primera defensa ante el "Zurdo" Ramírez.

Bivol logró un par de victorias en el 2021, superando al inglés Craig Richards y al ruso Umar Salamov. Pero lo mejor vino con esa victoria sobre el "Canelo", que fue ajustada para los jueces, ya que lo vieron ganar apenas con ventajas de 115-113 en las tres tarjetas.

RESPALDO

En esta misma cartelera, la inglesa Chantelle Cameron y la estadounidense Jessica McCaskill se enfrentan en una pelea histórica por los títulos indiscutibles del peso Superligero femenino. Para esta pelea pactada a 10 rounds, Cameron marcó 139.6 libras, mientras que McCaskill pesó 139.4.

Zelfa Barrett tiene la oportunidad de convertirse en campeón mundial cuando se enfrente a Shavkatdzhon Rakhimov por el cinturón vacante de peso Superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (IBF, por sus siglas en inglés). Barrett marcó lo justo de la división, las 130 libras, al igual que Rakhimov 130.

Kal Yafai, hermano mayor de Galal, pelea por primera vez desde que perdió su título mundial de peso Supermosca de la WBA ante el nicaragüense Román "Chocolatito" González en The Ford Center at The Star, Frisco en febrero de 2020. Khalid Yafai pesó 120.75 libras, mientras que su rival Jerald Paclar detuvo el péndulo en 117.6.