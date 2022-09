Gobiernos no deben intervenir en elecciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ni el Gobierno federal ni los estatales deben intervenir en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila a celebrarse en 2023.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en todos los casos la recomendación es que no intervengan los gobiernos, ni el Gobierno federal ni los gobiernos estatales en todo lo que tiene que ver con procesos electorales.

Señaló que ante cualquier irregularidad se pueden presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República.

"Existe la Procuraduría, o la Fiscalía de Delitos Electorales, existe y cualquier denuncia se puede presentar ahí y el fraude electoral ya está considerado, que era lo que querían quitar entre otras cosas en el Poder Judicial, afortunadamente eso no prosperó, o hasta ahora no ha prosperado, está considerado como delito grave".

El presidente López Obrador rechazó que tenga preocupaciones por los comicios en el Estado de México. "No, no, porque son otros tiempos, la gente está muy consciente, lo dije y lo he estado repitiendo: México es de los países con menos analfabetismo político".

Refirió que en las elecciones ya no se le engaña a la gente, porque ya existe una ciudadanía muy consciente, informada, y aún con todos los mecanismos de manipulación que existen, la verdad se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado, "en donde quiera que va a uno la gente está muy informada".