Gobierno de México analiza venta de píldoras antiCOVID en farmacias

Aunque dijo estar en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que el Gobierno federal analiza la posibilidad de que las píldoras contra COVID-19 ya autorizadas para uso de emergencia puedan ponerse a la venta del público.

"(La Cofepris va informar) sobre la posibilidad de que se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, eso se va analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, por eso los hospitales públicos", señaló.

"Pero no queremos también que vayan a decir: 'es que no hay, que yo quiero comprar y que me lo impiden', o sea, lo vamos a analizar, a lo mejor no va a hacer falta que se autorice para mercado privado".

El pasado 14 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el fármaco Paxlovid de la farmacéutica Pfizer; mientras que una semana antes, el día 7, avaló el medicamento Molnupiravir de Merck.

En la conferencia mañanera, el Mandatario afirmó que ya se ordenó la compra de ambos medicamentos, los cuales ya se aplican en Estados Unidos.

"Ya se está haciendo una compra, ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público, mañana (hoy) les pueden ya informar, le voy a pedir que venga Alejandro Svarch, (titular) de Cofepris, que les dé más información sobre los dos tratamientos", mencionó.

"Lo que sí puedo decirles es que ya se está adquiriendo, ya di la instrucción de que se compraran los medicamentos y seguramente ya deben de tener un avance en la adquisición, es posible que mañana (hoy) nos digan cuándo están los medicamentos".