Gobierno de Durango gastó más de lo que ingresó'´, dice coordinadora del equipo Receptor

A una semana de que concluya la actual administración estatal, la coordinadora general del equipo Receptor, Marcela Andrade, dio un balance preliminar de lo que se ha encontrado.

"Llevamos 25 días, nos queda una semana, hemos recibido mucha información, ha habido, eso sí, apertura en la entrega de información de todas las áreas, en todas las dependencias y coordinaciones", comentó.

No obstante, reconoció que es difícil la situación por los adeudos. "Lamentablemente como ya es evidente, y lo vemos en las calles, en las notas que han salido en varios ámbitos, que hay un problema, hay un problema financiero grave que se ve reflejado en temas, por ejemplo, de no completar el pago de nómina, hoy vemos que el sector educativo adolece en ese sentido, vemos muchos proveedores reclamando sus pagos con el miedo de que termina una administración y no se concretan sus pagos y son sectores sensibles", indicó.

Comparó lo que ocurre en las finanzas estatales con lo que pasa en la economía familiar, donde el gasto es mayor que el ingreso.

"Hemos gastado continuamente más de lo que ingresamos lo que nos ha llevado a un punto donde ya las tarjetas de crédito están al tope, el de la tiendita ya no nos presta, incluso debemos una hipoteca y donde ya estamos a punto de perder la casa, así está el estado (...) hoy los bancos, conseguir un crédito para el estado, primero estamos en una calificación que no nos da esa posibilidad porque el comportamiento que hemos tenido en la parte crediticia no nos permite generar esa posibilidad", argumentó.

Y recalcó que "el gobierno gastó más de lo que ingresó y se fueron generando pasivos".

Hubo créditos bancarios que se debieron haber cubierto pero no se alcanzaron a pagar e incluso adeudos con proveedores de limpieza, además de que los municipios reclaman sus participaciones.

"Hay una multiplicidad de problemáticas que han surgido y daremos cuenta muy puntual, yo creo que estaríamos la semana entrante puntualizando esta parte de montos", concluyó.

