Gobierno de Coahuila aprovechará baja de indicadores COVID para detonar economía: MARS

Autoridades de Coahuila aprovecharán la baja en los indicadores por el COVID-19 de este mes de febrero, buscan impulsar diversas actividades relacionadas a la reactivación económica y en un esfuerzo por detonar la actividad social en todas las regiones de la entidad.

Así lo reveló ayer lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien destacó el comportamiento social y la coordinación de las propias autoridades para lograr las bajas en contagios y hospitalizaciones relacionadas al COVID, de la misma forma llamó a seguir atendiendo los procesos de vacunación para poder lograr una actividad social regular en este 2022.

“De nueva cuenta sociedad y Gobierno logramos contener en esta variante los indicadores de manera positiva, eso nos permite seguir liberando algunas actividades de nuestra microeconomía, eso lo vimos ahorita en el Subcomité, hay muchas cosas que no han retornado y me preocupa que el tiempo siga pasando y ese tipo de actividades que eran parte de nuestra economía local no se reactiven, en este momento lo vamos a aprovechar para reactivar lo que falta y darles la oportunidad mediante distintos protocolos”, dijo.

El mandatario indicó que para ejecutar dichos regresos de las actividades sociales faltantes se han pedido análisis de parte de la Secretaría de Salud, de forma que se puedan establecer maneras seguras de involucrar a la población, trabajadores y autoridades, teniendo la menor posibilidad de contagio pero permitiendo que los diversos giros que participen puedan impulsar la economía en sus entornos.

Además adelantó que la misma baja en los indicadores COVID será aprovechada para ir reanudando la actividad regular en hospitales del estado, de forma que cirugías, consultas y otras atenciones que se han aplazado por la pandemia puedan retomarse, aunque en todo caso será de forma gradual y de acuerdo a las programaciones previas que se han estado haciendo con el paso de los meses.

“Vamos a aprovechar esta disminución de indicadores y de pacientes COVID en nuestros hospitales, para que la próxima semana el Instituto Mexicano del Seguro Social, que estarán convocados los directores del ISSSTE, hospitales nuestros directamente los directores de hospital van a estar conformados, conformemos una estrategia para atender aprovechando ahorita la disminución de estos indicadores, los distintos padecimientos, operaciones programadas y demás, que de nueva cuenta por el alza de casos COVID se restringen a ir directamente a una operación o una revisión en el hospital, entonces vamos aprovechar para poder atacar todos los males que tenemos ahí en rezago”, indicó el gobernador de Coahuila.

Al margen de ello llamó a la población a mantener las precauciones y mantenerse alertas en caso de que arribe otra variante del virus a territorio nacional, aunque en todo caso apeló a la propia labor de coordinación de las autoridades y al avance en el programa de vacunación que sigue su curso en todo el país.