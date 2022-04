Gobierno de AMLO se queda sin remanente de Banxico

El Banco de México (Banxico) no entregó un remanente de operación al gobierno federal debido a que reportó una pérdida de 743 millones de pesos durante 2021. En un comunicado, dio a conocer que la pérdida será amortizada contra cuentas de capital.

Los estados financieros del banco central fueron dictaminados por un auditor externo independiente que, de conformidad con el artículo 50 de la Ley del Banco de México, es designado y contratado por la Secretaría de Hacienda con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Horas antes de hacer pública la información, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que el gobierno no estaba esperando ingresos excedentes derivados del remanente de 2021: "No esperamos que exista remanente, no está en la expectativa", indicó en conferencia virtual con motivo de la presentación del informe de finanzas públicas.

Incluso, dijo, "es una buena noticia. Ganamos más por mantener el tipo de cambio estable, eliminando los efectos de valuación en la base de la deuda que ganando con los remanentes". Yorio explicó que cuando se generan remanentes es sobre la base de las reservas internacionales de Banxico, lo que representa una base muy menor frente a lo que se tiene de deuda pública.

Destacó que se ha mantenido el régimen flexible para el tipo de cambio, con el peso siendo una de las monedas más estables en la actualidad. Sostuvo que México tiene finanzas públicas sólidas con ingresos presupuestarios en línea con lo programado y aprobado por el Congreso.

"Obviamente, se ha mantenido la autonomía del banco central", aseguró el subsecretario, quien participa en las reuniones de política monetaria de Banxico con voz, pero sin voto.