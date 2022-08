Gobierno de AMLO rechaza suspensión de labores en mina de Sabinas y espera ingreso de rescatistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se han interrumpido las labores de rescate de los 10 trabajadores que permanecen atrapados en una mina en Sabinas, Coahuila, y señaló que todo el gobierno está trabajado para su localización “día y noche sin parar”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal destacó que desde el primer momento que se conocieron estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha el Plan DN-III-E.

“Ha estado trabajando todo el gobierno, todas las dependencias han estado ayudando, y lo mismo ingenieros, mineros, empresas, voluntarios, trabajadores mineros. Se estableció un campamento y han estado trabajando de manera coordinada día y noche sin parar”, dijo en Palacio Nacional.

En tanto, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, destacó los trabajos de rescate y la protección a familiares y rescatistas, señalando que a pesar de las dificultades del clima, "estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir hasta que no rescatemos a los mineros; jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso".

Velázquez adelantó, además, una segunda etapa en los trabajos de rescate. Dijo que se evalúan los trabajos de buzos con mineros voluntarios: "Ojalá que hoy pueda ser. Vamos a ver si hoy pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas", declaró la coordinadora de Protección Civil.

Finalmente, Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, informó que han bajado los niveles de agua en los pozos, aunque no se ha llegado al nivel óptimo para que entren los rescatistas. Informó que los rescatistas han hecho cuatro descensos y encontraron que no hay condiciones aún.

Sin embargo, Sandoval precisó que se seguirán realizando intentos.