Gobierno de AMLO promete 'cero impunidad' por periodistas asesinados y Debanhi Escobar

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, presentó este jueves el informe "Cero Impunidad", donde aseguró que "no hay crimen sin castigo, pues la justicia siempre llega".

Mejía Berdeja destacó las recientes detenciones de "El Tony" en Querétaro, de dos presuntas feminicidas, de un presunto extorsionador, entre otras personas integrantes de grupos delictivos. Asimismo, presentó avances en los casos de Debanhi Escobar y los periodistas que han sido víctimas del crimen.

En el caso de Debanhi Escobar, el subsecretario señaló que han habido avances y acciones "hasta agotar el último punto", como la creación de un grupo interinstitucional. Dijo que se investiga a sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación de un posible feminicidio.

En cuanto al homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa, dijo que éste sufrió un traumatismo craneoencefálico y tenía lesiones por disparo en la pierna izquierda.

Mejía Berdeja indicó que el comunicador no se había incorporado al mecanismo de protección de periodistas y no se descarta ninguna línea de investigación. "Se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico", aseguró.

Finalmente, sobre el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García en Veracruz, el subsecretario de Seguridad mencionó que ya se tiene identificados a los presuntos autores intelectuales y pronto se espera su detención.