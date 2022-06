Gobernador de Hidalgo Omar Fayad hace llamado al voto ante baja afluencia

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan a ejercer su voto, ya que dijo el reporte es de una baja afluencia.

Ante la posibilidad de que por primera vez en esta entidad haya alternancia y que se le recuerde como el gobernador que entregó el estado a la oposición, dijo que cada quien puede hacerlo como quiera.

También precisó que tendrá una reunión con su sucesor, porque se hará cargo del ejecutivo y se reunirá más de una vez por la transición.

Sobre los reportes de incidencias manifestó que son mínimos, por lo que el balance es positivo y el proceso se realiza con toda tranquilidad. "Hay un operativo conjunto de autoridades federales y estatales y la jornada va en paz".

Sin embargo, dijo que se van a atender todos los incidentes que se den en la jornada, entre los que se han documentado esta apertura, tarde en casillas, personas con playeras a favor de un candidato en la votación, pero todos se atenderán.

También resaltó que hay confianza en las instituciones, en el órgano local y en el INE, "Lorenzo Córdova me asegura que hay un blindaje para el tema del programa de resultados preliminares".

Al momento la jornada se percibe baja por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a ejercer su voto, Hidalgo, señaló, tiene una tradición que aunque las elecciones son reñidas y acaloradas, se hacen en paz y al final los competidores deben de estar conscientes de respetar los resultados.

En caso de que no queden conformes también están las instancias correspondientes para hacer valer sus señalamientos, por lo que no tiene que haber incidentes, "esperemos que no haya coacción, que no se den conductas desviadas o alejadas de la ley".