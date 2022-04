Gobernador de Durango celebra que Federación asuma la nómina educativa estatal

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara que la Federación asumiría el control de la nómina educativa estatal, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, calificó como extraordinario y aunque su gobierno no verá los beneficios. celebró que el próximo gobierno no cuente con esa responsabilidad.

Asimismo, recordó que Durango es una de las entidades que más recursos aporta a la educación, ya que destina 56 centavos de cada peso que recibe de participaciones federales.

"Yo me siento muy satisfecho y contento de encabezar un gobierno que le apuesta la educación y que eso nos ha llevado a tener otros problemas en diferentes áreas por la falta de recursos pero hemos atendido lo más importante la salud y la educación y hemos también generado condiciones para que haya más inversión y eso se traduzca en empleos", dijo el mandatario.

Dijo que el hecho de que la Federación se haga cargo de la nómina educativa será un proceso gradual que no le tocará ver a la actual administración estatal.

"Pero de veras a mí me da mucho gusto este anuncio, esto hay que decirlo, ya no le tocará a este gobierno pero qué bueno que al próximo Gobierno del Estado le quiten esa tarea, esa responsabilidad que hoy tiene el actual gobierno me parece que es una extraordinaria noticia, independientemente, reitero, de que no será para este gobierno, será para el siguiente gobierno y creo que eso ayudará a que el próximo gobierno tenga mejores condiciones para atender otros temas", declaró.

Recordó que por falta de recursos, el Estado, y administraciones anteriores, no tuvieron la oportunidad de atender otras necesidades.

"Estaremos listos para que en Durango podamos dar los primeros pasos y dejar todo listo para que el próximo gobierno pueda realmente ya recibir de manera directa este beneficio", comentó el gobernador.