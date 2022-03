Gobernador de Coahuila pide no temer a proyectos en Torreón

"No tenemos porqué tenerle miedo", señaló el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, respecto al posible caos vial que se desataría en Torreón por las inminentes obras de los sistemas viales de Cuatro Caminos y Villa Florida, las cuales se han programado para arrancar en los próximos meses y en coordinación con las autoridades municipales.

Fue durante el anuncio de una nueva inversión en Torreón, evento realizado en Centro de Convenciones, que el mandatario estatal señaló que en ambas obras se registran ya avances diversos en los procesos de licitación y que, como parte del proceso regular de los proyectos, suponen un paso previo para la ejecución de los mismos, esto atendiendo la necesidad de soluciones viales que se tienen en esos puntos desde hace años.

"Estaremos cuidando pues, que no se vaya a entorpecer la vialidad en ambas partes, porque al final van, conectan en el mismo lado, pero ya se tiene el proyecto, el cronograma, para que se den de una manera ágil y causen las menos molestias posibles dentro de la construcción de los mismos, mucha gente me decía 'oye, los periodos de construcción'. Les digo, a ver, las urbes, las zonas metropolitanas así se han construido… Siempre están en obra, siempre están en construcción, entonces no tenemos por qué tenerle miedo, sí tenemos que cuidar como ciudadanos que se dé en tiempo, que se dé en forma y que el cronograma vaya conforme a lo proyectado".

TAMBIÉN LEE Alistan licitación del Sistema Vial Cuatro Caminos en Torreón

La construcción es de las principales obras en la ciudad y está aprobada al 100 %

Además reiteró que dichos proyectos van a transformar y potenciar la infraestructura vial de Torreón, manteniendo tiempos de traslado de 20 minutos máximo entre puntos extremos, esto en contraste con otras ciudades de mayor problemática vial y cuyo aumento poblacional ha rebasado las acciones de gobierno en materia de obra urbana.

Respecto a los tiempos de ejecución de ambas obras, precisó que será en próximos días cuando se ofrezcan mayores detalles, de la misma forma que se han iniciado gestiones con la autoridad municipal para realizar los operativos de apoyo correspondientes en el plano vial, rutas alternas y hasta de Protección Civil.

VER MÁS Construirán Sistema Vial Cuatro Caminos en Torreón con recursos estatales

Cabe recordar que entre ambas obras, junto con una más pendiente del segundo libramiento, las autoridades estatales anticipan invertir alrededor de 900 millones de pesos, esto mediante la mezcla de recursos propios y del Impuesto Sobre nómina (ISN).

Solamente en el Sistema Vial de Cuatro Caminos en Torreón, se espera una inversión de alrededor de 350 millones de pesos, con plazo para terminarse antes del próximo año 2023.

Nuevas obras

Pide gobernador de Coahuila no "temer" al desorden vial alrededor de nuevas obras en Torreón.

* Se refirió a los proyectos de sistema vial en Cuatro Caminos y en Villa Florida.

* Recordó que en las zonas metropolitanas del país siempre se tienen espacios en constante modificación.

* En Villa Florida y cuatro Caminos se están por iniciar los trabajos de obra.