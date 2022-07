Gobernador de Coahuila asegura que fracasó el Insabi

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que pese a la alta expectativa que se tenía por mejorar las atenciones del sector salud mediante el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la realidad resultó en un fracaso, lo que llevó a la autoridad estatal a privilegiar las atenciones propias en los Hospitales Generales de todo el estado.

Riquelme adelantó que en la recta final de su administración mantendrán los hospitales con la misma dinámica de funcionamiento, toda vez que bajo otros esquemas de atención federal, como el llamado IMSS Bienestar, tampoco se ha contemplado a Coahuila para ser objeto de las acciones que sí se ofrecen en otras entidades.

"Ya no confío en los proyectos que se tienen, el Insabi fracasó y la verdad es que teníamos mucha expectativa en poder atender mucha de la demanda del sector salud con el Insabi, no se dio, es más, ya no sabemos si existe o si está, no está.... Ya no tenemos la comunicación, ni sobre todo la proyección que se tenía de basificar a los empleados, de darles la plaza federal en la parte que faltaba, ya no hay proyecto dentro del Insabi para poder mejorar nuestro sistema de salud, hoy ya tiene otro nombre, están con los IMSS Bienestar, están tratando de recomponer un poquito de la política pública en materia de salud, pero no entra Coahuila, ni siquiera tenemos una expectativa, nosotros mantendremos nuestros hospitales como el día de hoy, con los recursos que tenemos asignados tanto por la federación como con la contraparte nuestra y en ese sentido, pues a mí no me gusta soñar".

El gobernador de Coahuila recordó que pese al panorama actual en el tema de salud, Coahuila cuenta con "mejores hospitales" , toda vez que recientemente las clínicas del IMSS en la entidad fueron equipadas por el tema COVID, lo que coincidió con las acciones propias de la Secretaría de Salud de Coahuila, hecho que abonó a evitar la saturación en cada una de las clínicas.

Incluso hizo menciones de los hospitales privados, mismos que extendieron operaciones y mejoraron sus servicios a forma de beneficio en la oferta hospitalaria de la entidad, especialmente en regiones como la Laguna y la Sureste.

"Esas son las razones reales, no porque en México o el Gobierno Federal haya mejorado el sistema de salud en las entidades federativas, de ninguna manera, o sea, lo único que estamos viendo es una aportación de parte del Insabi que se manejaba... Nos sigue haciendo falta el Seguro Popular", señaló Riquelme Solís.