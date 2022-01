Gobernador de Coahuila admite reto en mejora de percepción ciudadana sobre policías

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, admitió este lunes que su Gobierno aún tiene el reto de mejorar la percepción ciudadana respecto al trabajo de los agentes de la Policía Estatal, luego de ser cuestionado por El Siglo de Torreón sobre los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publicó el Inegi, en la cual se da cuenta que el 51.2 por ciento de los laguneros afirmó ser víctima de corrupción de parte de los agentes policíacos en el lapso de julio a diciembre de 2021.

El mandatario estatal destacó de nueva cuenta el avance que se ha tenido en el trabajo de seguridad a nivel estatal y regional, dijo que el objetivo prioritario de la administración estatal es el de seguir generando confianza entre la población y que ello derive en mejores condiciones sociales, laborales y de inversión en general; no obstante también dijo que se trabaja en mejorar la imagen de la Policía Estatal, de forma que sea más “cercana” y que la percepción de la ciudadanía sea diferente a la que se venía teniendo desde los tiempos de mayor violencia y en medio de la lucha contra el crimen organizado.

Riquelme destacó que “el reto más grande”, que es el de mantener a la población en niveles de paz social y tranquilidad en general, se ha estado logrando. (RAMÓN SOTOMAYOR)

“Creo que es una situación válida que tenemos que superar pronto, para ello hoy los Mandos Únicos, la prevención del delito, pues tienen que cambiar su formato, con policías más cercanos a la gente o también con distintas estrategias a las cuales la participación social y ciudadana te permitan tener otra percepción de la Policía, tener un acercamiento, yo creo que es el reto que tenemos aquí en Coahuila”, señaló Riquelme Solís.

Por otro lado, destacó que “el reto más grande”, que es el de mantener a la población en niveles de paz social y tranquilidad en general, se ha estado logrando gracias al trabajo coordinado de los diversos órdenes de gobierno, colaboraciones que deberán de procurarse en adelante y con el fin de obtener mejores resultados en la contención de los delitos, tanto los de alto impacto, como los del llamado “fuero común”.

“Sigue la percepción, no es sencillo, no hay a quien no le haya pasado un incidente en esa materia, ni tampoco una afectación de parte de policías que no hacen bien su trabajo y lo hacen fuera de lo que pretende el Gobierno del Estado, que es mejorar la comunicación con los ciudadanos, es servirle a lo ciudadanos, no lo negamos, pero el tener una Policía de Reacción en toda la entidad pues te trae distintas consecuencias que luego atraviesa la entidad, que son problemas secundarios que se van dando y que tenemos que ir resolviendo… Me queda claro que ese es el reto”, admitió el mandatario estatal.