Gobernador da voto de confianza al Ejército Mexicano

El gobernador Miguel Riquelme dijo que Coahuila le da el voto de confianza al Ejército Mexicano y que otros estados del país deberían revisar el trabajo coordinado que ha hecho esta entidad con las Fuerzas Armadas. Lo anterior lo declaró este lunes, al justificar el voto de los diputados federales del PRI a favor de la iniciativa para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2029.

"El Ejército Mexicano, en los cuarteles y en la calle le ha dado resultados a Coahuila. En este momento incluso que tienen la facultad para ser el primer respondiente, el primer respondiente siguen siendo las Policías Municipales, y luego las Estatales, es decir, no es como en otros estados, entonces sí me preguntan si constitucionalmente puede estar bien o no, probablemente.

Lo que Coahuila busca es el Ejército en Coahuila, actuando y con todas las facultades necesarias para poder apoyar a nuestras fuerzas del orden. Lo manifesté muy claro y en ese sentido se dio el voto de los diputados de Coahuila porque a veces el voto de los diputados de Coahuila es diferente a los de la fracción parlamentaria, pero en esta ocasión, el Ejército Mexicano para Coahuila es valioso, y no lo estoy diciendo por una ocurrencia".

El mandatario señaló que la votación se hizo con conocimiento de causa y que además fue un acto de responsabilidad. "Lo que sí, siempre lo voy a comentar es que no nos deben quitar el recurso a las entidades federativas para atender la seguridad pública, no le deben quitar a los municipios, tampoco, el recurso para atender la seguridad pública". Riquelme insistió en que la fracción del PRI dio el voto a favor a las fuerzas armadas y que espera que el gobierno federal sea responsable y devuelva los recursos a los estados y municipios para fortalecer las áreas diversas en términos de seguridad pública.

Comentó que si la votación generó una discrepancia en la alianza Va por México, espera que se privilegie el diálogo.