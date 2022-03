Gestionan atención por escasez de agua en Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que ya se realizan las gestiones correspondientes para atender las quejas por falta de agua potable, que se han comenzado a registrar en diversos puntos de la ciudad, se refirió incluso a los llamados que se han hecho al respecto desde la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y a cuyos integrantes pidió que "se sumen" al diálogo con la autoridad y se busquen soluciones de forma conjunta.

Cuestionado ayer sábado por El Siglo de Torreón, el mandatario informó que ya se tiene conocimiento de los reportes por falta de agua y desabasto en diversos sectores, de forma que se están realizando las acciones necesarias para dar solución emergente y mientras arrancan las perforaciones de nuevos pozos de extracción de agua, mismos que habrán de dar abasto a las colonias con mayor afectación en ese tema.

"Estamos trabajando, que se sumen (comerciantes) a este esfuerzo, es importante que se sumen a este esfuerzo porque como yo lo he dicho, con la participación de las cámaras que nos lo hagan saber, a mí no me lo han hecho saber, pero aparte también lo concibo como una inquietud ciudadana, todos tenemos la inquietud de que tengamos un mejor servicio, de que lo tengamos en tiempo y en forma y ahí sí, como es un tema que ya lo estamos trabajando, no estamos esperando a ser reactivos, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ser preventivos y tratar de darle respuesta a la operación, a la administración, a la conducción y también a la perforación".

'QUIEBRA FINANCIERA'

Cepeda también se refirió a las complicaciones operativas que podrían derivarse de lo que ha calificado como "quiebra financiera" del Simas Torreón, situación que no deberá de ser un pretexto para dejar de ofrecer el servicio adecuado a la población, especialmente en el contexto del alza en las temperaturas y que deriva en una mayor consumo en todos los sectores.

Dijo que se han dado calificativos sobre el estado en el que se dejó al Simas, debido a que la ciudadanía debe enterarse sobre el estado del organismo, señaló que "lo tenemos que decir porque lo obliga y posteriormente tendremos que sacar con mucha precisión por qué está así... No puedo decir que tengamos un sistema municipal de agua que lo hayamos recibido como lo hubiéramos deseado, no me interesa dar señalamientos, pero que sí se haga lo que se tenga que hacer, como en los procedimientos jurídicos en función de las observaciones, de la entrega-recepción, pero no va a ser un señalamiento que nosotros lo pongamos como excusa para dejar de hacer lo que nos obliga a hacer".

CADA VEZ MÁS QUEJAS

Cabe recordar que durante la presente semana se han comenzado a registrar cada vez más quejas por falta de agua. A los señalamientos que ya han realizado vecinos de colonias como La Vencedora y Moderna, se sumaron las voces de integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), quienes señalaron que se tienen al menos tres semanas sin agua suficiente entre gran parte de los negocios de sus agremiados, la situación afecta a la operación de los mismos, debido a que limita las acciones de consumo, aseo y limpieza general.

Además indicaron que se han realizado reportes al Simas Torreón, pero hasta el viernes no había mayor solución al respecto.

De la misma forma, autoridades de Torreón han dado cuenta de las gestiones, que se han acelerado para iniciar perforaciones de al menos 8 nuevos pozos de extracción de agua, de los cuales 4 estarán listos en el corto plazo y atendiendo precisamente la demanda de líquido en la temporada de calor.