Gestionan apertura de 65 camas en HG

Ante el crecimiento de casos de meningitis aséptica, la Secretaría de Salud de Durango gestionó ante el Insabi la apertura de 65 nuevas camas en el Hospital General 450, para atender esta emergencia médica.

Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud, señaló que el pasado fin de semana acudió a la Ciudad de México para entrevistarse con Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi a nivel nacional y solicitarle el apoyo para la apertura de 65 camas en el HG 450.

"Fuimos a gestionar el recurso humano que se requiere, hablamos de un incremento del 50 por ciento en la capacidad hospitalaria, entonces se gestionó el apoyo con el personal, ya se contrataron las enfermeras necesarias, estamos en la contratación de los especialistas necesarios para dar la atención a estas camas aperturadas", comentó la titular de Salud.

Incluso, desde el lunes llegó personal del Insabi a Durango para hacer un operativo y evaluar la posibilidad de trasladar pacientes en estado crítico a la Ciudad de México, pero no fue posible por la situación clínica de los pacientes.

Se buscaba su traslado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero en la evaluación previa que se hizo de estos cuatro pacientes lo que se les haría en el instituto mencionado sería lo mismo que se les está haciendo aquí por lo que era mayor el riesgo de traslado que el beneficio que pudieran adquirir allá. Ante ello se canceló la posibilidad de un traslado.

Pero la titular de la Secretaría de Salud de Durango dijo que se está trabajando en colaboración con médicos reconocidos a nivel nacional e internacional en el tema y se ha expuesto la situación con neurólogos y autoridades de la medicina de otros países incluso con la experta en hongos a nivel mundial y que se encuentra en Londres.

"Todos han coincidido que el tratamiento que estamos dando a los pacientes es el requerido", comentó Kondo Padilla.

Sobre las secuelas que podría dejar este padecimiento a quienes lo tienen, dijo que todo depende del grado de afectación del sistema nervioso de cada paciente porque no todos tienen la misma afectación.

"Las que lamentablemente han fallecido es porque sufrieron una hemorragia como consecuencia", mencionó.

Incluso la funcionaria dejó en claro que, en pláticas con los expertos en el tema, ha quedado claro que no es común lo que está sucediendo en Durango, no hay documentación y se está haciendo todo lo que se tiene a la mano porque no hay antecedentes de esta situación a nivel mundial.

Por ello, el apoyo de la comunidad médica y de los especialistas con quienes se tiene contacto directo y frecuente.