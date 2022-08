Gerardo Martino sabe que no le tienen fe a su equipo

A Gerardo Martino se le acerca la hora cero, hora de tomar decisiones en la Selección Mexicana. Pero todo esto envuelto en un ambiente de pesimismo del que, dice, sacará provecho.

"El ambiente es de pesimismo absoluto hacia fuera del grupo", menciona el argentino. "Pero eso genera en los equipos unión, y nos hará llegar más fortalecidos", a Qatar 2022.

Martino afirma que se ha cumplido con los objetivos en su era, y la evaluación final no depende de lo que pase en el Mundial. "El cumplir es formar parte de todo el recorrido, y esto no cambia con un juego. Si en el Mundial se hacen bien las cosas o no, no es para definir un trabajo de varios años", advirtió.

"Tata" tiene esperanzas en que Jesús "Tecatito" Corona esté en Qatar, a pesar de su doble fractura. "Ante tanto pesimismo, si tiene la fuerza para intentarlo, lo vamos a esperar. El resto sabe que puede aprovechar su lesión, pero esperamos que algo suceda con Jesús".

La lista para Qatar está casi definida: "Si fui a ver a 12 jugadores en Europa, quiere decir que queda la mitad de lugares y saldrá de este grupo".

La Selección Mexicana está en Atlanta para jugar un partido amistoso contra Paraguay. Juego fuera de Fecha FIFA.