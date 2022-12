¿Gerardo Arteaga se siente atormentado tras el Mundial de Qatar?

Gerardo Arteaga estaría viviendo un tormento después de viajar al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de México.

El lateral izquierdo no acostumbra pronunciarse en sus redes sociales, sin embargo, esta vez causó sorpresa al compartir cómo se ha sentido durante las noches, lo que muchos asocian con su nula participación en el la justa deportiva, donde el técnico Gerardo “Tata” Martino prefirió alinear a Jesús Gallardo.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción”, escribió el jugador de KRC Genk alzando las reacciones de sus seguidores, donde la mayoría lo alienta a seguir adelante para ser el mejor en la próxima Copa Mundial.

“Estamos a tres años del siguiente. Se pasan volando y ahí estarás. No aflojes. Será el mejor mundial de México”, expresa el “youtuber” Gabriel Montiel, mientras que otros usuarios le recuerdan el caso de Ronaldo “El Fenómeno”, quien tampoco jugó un solo partido del Mundial de 1994.

“No eres el primero ni serás el último que pase por eso”, le responden a quien surgió de la cantera de Santos Laguna.