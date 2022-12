Georgina Rodríguez se va con todo contra el entrenador de Portugal; 'decidió mal'

Georgina Rodríguez es sin duda alguna la admiradora número uno de Cristiano Ronaldo y en esta ocasión no se midió en reclamos hacia el entrenador de Portugal.

En una texto publicado en su cuenta de Instagram, la pareja del jugador que ha sido considerado por varios años como uno de los mejores del Mundo, reclamó sin medida a Fernando Santos por no alinear al “7”, y como consecuencia, han quedado eliminados de la Copa en cuartos de final contra Marruecos por un marcador de 1-0.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos”, escribió en apoyo a Cristiano, quien habría disputado su último partido en un Mundial con 37 años de edad.

Desde su llegada a Qatar para ver los octavos de final, Georgina no reaccionó de buena manera a que el padre de sus hijos estuviera en el banquillo cuando Portugal se disputaba algo tan decisivo; sin embargo, en aquel partido contra Suiza sí le salieron las cosas bien al estratega Fernando Santos, por lo "Gio" se limitó aquella vez a reclamar que Cristiano no estuviera los 90 minutos de juego.