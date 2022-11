Genera caos vial protesta de maestros

Ayer, docentes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon distintos cruces con el bulevar Ejército Mexicano de Gómez Palacio, ante la falta de pago del Gobierno del Estado por concepto de Rezonificación e Incremento Salarial Ponderado.

Primero interrumpieron la circulación en un tramo de la avenida Francisco I. Madero y después se trasladaron a la altura de la carretera a Jiménez, en ambos sentidos. Colocaron troncos y llantas y gritaban consignas de "nosotros no damos clases en abonos, ya páguenos" y "En Durango pagan justos por pecadores".

La manifestación que inició minutos después de las 8 de la mañana generó caos vial y enfrentamientos verbales entre maestros y conductores, que por poco llegan a los golpes. Había personas que viajaban en transporte público y que estaban desesperadas porque llegarían tarde a sus centros de trabajo, taxistas enfurecidos e incluso personal de una funeraria que trasladaba un cuerpo y que si no lo entregaba en 20 minutos se haría acreedor a una multa de 3,500 pesos.

"¿Y luego yo que culpa tengo?, quítense de aquí a la ch... Si les pagan o no les pagan a mí que chingad... me importa, ¿quieres que te echemos los pinch... carros encima?. A mí no me ching... la madre, déjenme trabajar", dijo un taxista. El señor estaba muy molesto y hacía ademanes y gestos mientras seguía reclamando a uno de los maestros.

El subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León, le pedía a los docentes que retiraran el bloqueo porque estaban afectando la circulación, pero ellos se negaban. Incluso les dijo que podían acudir a manifestarse a las instalaciones de la Subsecretaría.

"¿No saben dónde está Aispuro?, él es el culpable", gritaba un trabajador de la educación. "Lo estamos buscando, hay órdenes de aprehensión, ¿eh?", les contestaba el subsecretario de Gobierno en la región, Raúl Meraz. Finalmente los maestros accedieron liberar la circulación.

Mientras la situación se resolvía, ayer continuó la suspensión de labores de docentes en escuelas del estado de Durango de todos los niveles, pertenecientes a la Sección 44. En la región lagunera ayer se cumplieron tres días sin clases para 24 mil 600 alumnos de 134 planteles educativos del sistema estatal.

Es importante mencionar que los adeudos fueron heredados por la pasada administración estatal de José Rosas Aispuro Torres. Hay también inconformidades por FOVI, FORTE, financieras y aseguradoras, entre otras.

Fue minutos después de las 11 de la mañana que se puedo restablecer el flujo vehicular y en la protesta se contó con la presencia de elementos de Tránsito y Vialidad y de la Policía Municipal, así como de corporaciones estatales.

PAGARÁN EN ABONOS

Por la tarde, la Secretaría de Educación de Durango y la dirigencia de la Sección 44 tomaron algunos acuerdos referentes al pago de diversos conceptos que se tienen pendientes al Magisterio, como la Rezonificación y el Incremento Salarial Ponderado, que han provocado manifestaciones y suspensiones de labores docentes.

En rueda de prensa, el líder sindical Efrén Estrada, dijo que si bien los acuerdos no satisfacen la expectativa de la base trabajadora, les da la seguridad "de que las cosas se están haciendo bien". Ofreció una disculpa a los estudiantes y a los padres de familia y dijo que los maestros son el sostén de la sociedad, por lo que requieren ser atendidos. Indicó que los tres días de clases serán recuperados, pues aplicarán estrategias pedagógicas.

El secretario de Educación, José Guillermo Adame, informó que comenzarán con el pago de la Rezonificación, mientras que el próximo 15 de noviembre se erogará la quincena ya con el incremento sindical y en diciembre se entregará el retroactivo del incremento salarial. Esto debido a que el Estado está imposibilitado de pagar en una sola emisión, debido a la deuda que dejó el gobierno anterior. El funcionario aseguró que se pagarán aguinaldos, bonos y demás prestaciones decembrinas.

Para el año entrante, dijo que abrirán las mesas de trabajo para que, con los nuevos presupuestos se empiecen a regularizar los adeudos que se tienen y que fueron heredados por la pasada administración estatal, por concepto de aseguradoras.

De igual forma se anunció que este martes se regularizará el servicio educativo en las escuelas donde laboran docentes de la sección 44 del SNTE.