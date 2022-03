GEL respalda eliminación de vueltas a la izquierda en bulevar Revolución

El Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) se pronunció a favor de la eliminación de las vueltas a la izquierda en el bulevar Revolución y pide una revisión de la Ciclovida en la calzada Colón, pues considera que debiera ser reubicada a una vialidad que no tenga un aforo tan grande.

Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Canadevi y vocero del GEL, dijo que cualquier ejecución que realice la autoridad debe ser analizada y sustentada con estudios de flujo vehicular. Consideró que existe ya una saturación debido al crecimiento del parque vehicular que transita por estas vialidades.

"Sin duda, el cancelar estas vueltas a la izquierda le va a dar un dinamismo y un flujo mucho mayor a esta vialidad, que es de suma importancia", comentó, "así como otras rutas deben ser analizadas, como aligerar o facilitar el flujo vial, como viene siendo la calzada Colón, con la introducción de la ciclovía ha obstruido un carril completo y eso ha provocado que la acumulación vial y de flujo vehicular sea mucho más lento, además de que no estamos viendo que el flujo del ciclista vaya en incremento".

Señaló que, cuando se elaboren este tipo de estudios por parte de las autoridades, deben valorar en qué vialidad se pone, pues al hacerlo en una vialidad primaria, opinó que se crean embudos o congestionamientos vehiculares, lo que obstruye socioeconómicamente a la población.

"Cada minuto que demoras más en el coche tiene un costo, y ese costo es la hora-hombre de los que están transitando en ese vehículo", dijo.

De la Garza Acosta consideró que la ciclovía se debe reubicar, no cancelar, pues aseguró que el GEL está a favor de que se construyan más zonas con esta infraestructura para los ciclistas, no obstante, dijo que "deben ser sembradas en vialidades donde no perjudiquen el flujo vial primario".