Gasto participativo en Gómez Palacio se queda en 'pausa'

El Cabildo podría analizar un último reglamento, cuya propuesta se realiza a tres semanas y media de que concluya la actual administración municipal. Se trata del reglamento de presupuesto participativo, que consiste en promover la inclusión de la sociedad organizada para ayudar a decidir las obras o acciones a realizar con un porcentaje del presupuesto anual que tiene el Municipio.

No obstante, para poder alcanzar a aprobarlo tendrían que trabajar las comisiones correspondientes de inmediato y de momento aún no se tiene un borrador del mismo.

Fue en la pasada sesión cuando el regidor panista, Francisco Bueno, pidió someter a consideración del Cabildo la propuesta para crear un reglamento para el presupuesto participativo, lo que explicó, es un instrumento democrático que ya se aplica en otras ciudades del país y que tiene como objetivo que los ciudadanos del municipio puedan incidir o decidir en qué se va a ejercer una parte del presupuesto, y que se aplica en ciudades como Monterrey y varias delegaciones de la Ciudad de México, además de otras partes del mundo.

"El objetivo es que la ciudadanía pueda tomar parte de las decisiones que toma el gobierno en cuanto a cómo ejerce los recursos. Ya no nos va a corresponder a nosotros, pero en el caso de Durango sería positivo porque los presupuestos se definen en el mes de enero", dijo Bueno.

Destacó que de esta manera los ciudadanos podrían decidir las prioridades en materia de obras públicas, o mejoras en la infraestructura hidrosanitaria, programas sociales o servicios públicos.

"Y de esta manera, la ciudadanía toma decisiones y sería únicamente para entre el 3 y el 5% del presupuesto total, que es el que se destina a rubros como éstos", señaló.

REACCIONES

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Francisco León Ezquerra, mencionó que en términos del capítulo segundo del título segundo del reglamento de Cabildo, no sería posible aprobar un reglamento "que todavía no tenemos conocimiento de él, es decir, el proceso para aprobación de normas generales o reglamentos tiene que ser dirigido por escrito al secretario del ayuntamiento y el suscrito remitirlo a la comisión pertinente, para posteriormente ser aprobado en Comisión y después discutirlo en el pleno del Cabildo", dijo.

Ante la respuesta, el regidor panista dijo que lo que estaba solicitando no era aprobar el reglamento (que no se tiene en físico) en ese momento, sino el punto de acuerdo para mandar el asunto a la comisión y de esta manera pudiera concretarse.

Al respecto, el regidor priísta Francisco Bardán, dijo que la propuesta de Bueno era excelente, pero que las formas son las que no estaban quedando claras, porque el hecho de someter un punto de acuerdo para aprobarlo y que se inicien los trabajos para crear un reglamento no serían las formas. "Considero que si presentas una iniciativa para crear un reglamento al secretario al ayuntamiento, se mandaría la iniciativa en un contexto general, pero ya con las justificaciones la pudiéramos analizar y entonces sí se pudiera empezar, porque de lo contrario suena un poco al aire, porque no tendríamos ni la esencia ni el fundamento, en cambio si lo puede sustentar nos ayudaría mucho y nos daríamos prisa para que salga antes de que termine la administación, lo digo con mucho respeto", acotó.

Será en la próxima sesión donde el tema pueda abordarse nuevamente o por el contrario dejarlo, en vista del tiempo del que dispone el Cabildo. Es a finales de cada año cuando el Ayuntamiento tiene que mandar su propuesta de ley de ingresos y egresos anual, pues en enero es cuando inicia el año fiscal y se aprueban las obras, acciones y programas a realizar para el periodo.