Gastaban 30 mdp en horas extras: alcalde de Torreón

"Se gastaban cerca de 30 millones de pesos en horas extras", reveló durante ayer sábado el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, esto respecto a la situación de la planta laboral del municipio, misma de la que aseguró que actualmente tiene "eficiencia administrativa".

El mandatario señaló que en todas las áreas del Ayuntamiento se han podido ejecutar ese tipo de estrategias, de forma que los ahorros financieros han permitido la realización de obras prioritarias, no solamente en el tema del agua potable, sino de las demás áreas que son pagadas con recursos de la población de Torreón.

"Creo que los buenos ejemplos nos ahorran mucho tiempo, las buenas prácticas, los buenos ejemplos no solamente administrativa, sino en la parte operativa, en la técnica, en los materiales, hemos eficientado… Porque no es un tema, ahorita lo más importante es dotar de agua, pero por ejemplo llevamos una eficiencia, se gastaban cerca de 30 millones de horas extras, hoy llevamos una eficiencia administrativa que la menciono porque es muy importante, si no tuviéramos esta eficiencia administrativa, no pudiéramos hacer las inversiones que estamos teniendo el día de hoy".

Dijo que ello se encuentra relacionado con el tomar ejemplos de éxito como referencias, no solamente en el ámbito de la administración pública, sino con empresas particulares como es el caso de "Aguas de Barcelona", empresa que ha intervenido en Saltillo durante los últimos años para tratar de ofrecer soluciones en el tema del agua potable.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SIMAS

Cuestionado sobre la posibilidad de privatizar el servicio de aguas y saneamiento de Torreón, precisamente con "Aguas de Barcelona" u otra empresa, el mandatario señaló que ese escenario no se tiene contemplado para su administración, en su lugar recordó que deben de mejorarse acciones de gobierno y apostar precisamente a la "eficiencia administrativa", no solamente para ahorrar recursos, sino para tener soluciones en el corto, mediano y largo plazo, en todos los ámbitos.

"Por eso va toda esta parte de tomar de algunos otros (ejemplos), que es un sistema de 'Aguas de Barcelona', que está aquí en Saltillo, las buenas prácticas las tomamos, pero no para llevarlo a un fondo que sería la privatización, no… En mi administración no se va a privatizar el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, en mi administración se va a eficientar, vamos a tratar de ser un sistema de aguas eficiente y más adelante, yo no sé que suceda", afirmó Cepeda González.

